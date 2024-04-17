Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

Як повідомляє розвідка, армія РФ використовувала вказаний літальний апарат у війні проти України для перевезення зброї та особового складу.

"Знищення вертольоту на аеродромі “Кряж” - спланована диверсія" , - повідомили Kyiv Post джерела у спецслужбах.

У середу, 17 квітня, у російському місті Самара, що за 800 кілометрів від кордону із Україною, знищено російський багатоцільовий вертоліт Мі-8, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР).

Характеристики вертольота Мі-8

Мі-8 (з кодифікації НАТО: Hip) – багатоцільовий гелікоптер, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Один з найбільш масових двохдвигунових гелікоптерів у світі, також входить до списку найбільш масових вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання безлічі цивільних і військових завдань.

Більше по темі ФАКТЧЕК: чи перехопила Росія українські безпілотники над Краснодарським краєм 15 квітня? Міністерство оборони Росії не надало ніяких фото- чи відеодоказів, а місцеві Telegram-канали не повідомляли про будь-які атаки, що робить цю заяву, швидше за все, неправдивою

Навігаційно-пілотажні прилади та радіоустаткування дають змогу здійснювати польоти в будь-який час доби як у простих, так і в складних метеоумовах. Вертоліт обладнаний системою обігріву (використовується гасовий обігрівач КО-50) і вентиляцією для підтримки комфортної температури в кабіні екіпажу і вантажній кабіні.

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У пасажирському варіанті вертольота Мі-8 встановлюється до 18 крісел, в транспортному варіанті — застосовуються відкидні лавки на 24 місця.

Десантно-транспортна модифікація Мі-8МТ призначена для висадки та евакуації десанту, вогневої підтримки сухопутних військ, прицільного бомбометання, перевезення вантажів та десантників.

Росія за останні два тижні збила в Криму два власних повітряних судна

Лише за останні два тижні 12-й зенітний ракетний полк 31-ї дивізії ППО РФ збив 2 російські військові повітряних судна.

28 березня дивізіон ЗРПК "Панцир" цього підрозділу збив свій же винищувач Су-27. Засіб ППО розміщувався в районі Інкерманської бухти в Севастополі.

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Минулого тижня, 10 квітня, над західним узбережжям Криму був збитий гелікоптер Мі-24 вже іншим розрахунком ЗРПК "Панцир", який дислокувався в районі авіабази Саки, повідомляють партизани руху “Атеш”.

Скільки літаків РФ збили ЗСУ останнім часом

У лютому Повітряні сили ЗСУ побили рекорд зі знищення російських літаків, який встановили в жовтні 2022 року. Впродовж місяця було збито 13 ворожих повітряних суден.

У ніч проти 5 квітня потужні вибухи лунали одразу в трьох містах Росії, де розташовані військові аеродроми, з яких ворог систематично атакує Україну.

Джерела Kyiv Post повідомили, що атаку на аеродром Морозовськ провела СБУ разом з військовими та Силами оборони, і що було знищено щонайменше 6 літаків.

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Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень.