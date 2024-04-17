Джерела Kyiv Post підтверджують, що атака БПЛА у Мордовії - спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ). Атаковано радіотехнічний вузол, що розташований в російському Ковилкіно за 600 кілометрів від кордону з Україною.

Ретельно спланована операція ГУР

"Це ретельно спалнована спецоперація ГУР", - зазначив співрозмовник Kyiv Post.

Ціллю удару дронів став двокоординатний загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер" із дальністю виявлення цілей близько 3000 км та висотою виявлення понад 100 км. Зазначимо, що відстань від кордону України до місця ураження – близько 680 км. Наслідки атаки наразі уточнюються.

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Що відомо про РЛС 29Б6 "Контейнер"

РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок такого радіолокатора росіяни сконструювали в Ковилкіно у Мордовії в 2000—2002 роках.

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За даними з повідомлень місцевих жителів у месенжерах, звуки вибухів було чутно близько 9 ранку. Також у мережі ширяться відео, на яких видно стовп диму на місці РЛС "Контейнер" після влучання безпілотника.

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Попередня атака на Мордовію

Нагадаємо, 11 квітня дрони вперше долетіли до Мордовії та атакували військову частину. Про це повідомляла ASTRA. Місцева влада відзвітувала, що над Мордовією збито 2 БПЛА.

За даними ASTRA, обидва дрони були збиті над військовою частиною 84680 загоризонтного виявлення повітряних цілей у Ковилкіні. Пошкоджень зазнала будівля, де раніше знаходився командний пункт. Про постраждалих не повідомлялося.