У ніч проти 12 квітня сили протиповітряної оборони знищили 16 російських ударних дронів типу Shahed-131/136 над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Вінницькою та Хмельницькою областями, повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«У ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

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Авіація Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 16 ударних БпЛА типу «Шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей», – йдеться у повідомленні.

Напередодні ворог масовано атакував південь України хвилями ударних дронів. На Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту.