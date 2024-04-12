У ніч проти 12 квітня сили протиповітряної оборони знищили 16 російських ударних дронів типу Shahed-131/136 над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Вінницькою та Хмельницькою областями,  повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«У ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

Advertisement

Авіація Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 16 ударних БпЛА типу «Шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей», – йдеться у повідомленні.

Напередодні ворог масовано  атакував південь України хвилями ударних дронів. На Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту.

Росія випустила по Україні понад 80 ракет і дронів: все про атаку 11 квітня
Більше по темі

Росія випустила по Україні понад 80 ракет і дронів: все про атаку 11 квітня

Російські війська завдали по енергетиці України комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Україна і Болгарія проведуть Чорноморську безпекову конференцію Міжнародної Кримської платформи
Україна і Болгарія проведуть Чорноморську безпекову конференцію Міжнародної Кримської платформи
Київ Пост
13 хвилин тому
У російських ракетах є компоненти з країн Заходу та Азії
У російських ракетах є компоненти з країн Заходу та Азії
Київ Пост
41 хвилину тому
У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів Корупція
У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів
Київ Пост
1 годину тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Закон про мобілізацію чи обман: чому такий та чого там немає
Далі » Відновити Трипільську ТЕС можна, але потрібні системи ППО