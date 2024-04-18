Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції, зокрема, проти фізичних та юридичних осіб, які сприяли виробництву БПЛА в Ірані.

Зокрема двигунів для БПЛА типу «Shahed», які використовувалися під час нападу на Ізраїль у ніч на 14 квітня.

Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США, пише Укрінформ.

«Ми використовуємо економічні інструменти Міністерства фінансів, щоб зруйнувати ключові аспекти зловмисної діяльності Ірану, включаючи його програму з розвитку БПЛА та доходи, які режим отримує для підтримки тероризму», - заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Advertisement

Вона додала, що за останні три роки США санкціонували понад 600 осіб і організацій, пов’язаних з терористичною діяльністю Ірану, порушеннями прав людини та фінансуванням ХАМАСу, підтримкою хуситів і Хезболли.

Хто потрапив у санкційний список США?

Зазначається, що сьогодні Мінфін США запроваджує обмежувальні заходи проти 16 фізичних і двох юридичних осіб, які забезпечують виробництво БПЛА в Ірані, включно з двигунами для дронів типу «Shahed», які були використані під час атаки на Ізраїль.

OFAC також санкціонує п’ять компаній у різних юрисдикціях, які постачають компоненти для виробництва сталі іранській Khuzestan Steel Company (KSC), одному з найбільших виробників сталі в Ірані, або купують готову сталеву продукцію від KSC.

Advertisement

Крім цього, OFAC накладає санкції на три дочірні компанії іранського автовиробника Bahman Group, які продовжували матеріально підтримувати Корпус вартових Ісламської революції та інші організації.

Атака Ірану на Ізраїль

Вночі 14 квітня Іран атакував Ізраїль дронами та ракетами. ЦАХАЛ стверджував, що вдалося перехопити 99% повітряних цілей.

За офіційними даними, Іран запустив по країні понад 300 ракет і безпілотників. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали союзники.

Деяким ракетам вдалося обійти оборону Ізраїлю, вразивши авіабазу Неватім на півдні Ізраїлю. ЦАХАЛ запевняє, що пошкодження незначні.

Advertisement

Медики «Червоного щита Давида» повідомили, що надали допомогу щонайменше 31 людині. Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали важкі поранення на півдні країни.

Відповідь на удар по іранському консульству в Сирії

Ситуація між країнами загострилася на початку квітня після того Ізраїль вдарив по консульству Ірану в Дамаску.

Іран пообіцяв помститися після авіаудару.

Згодом з'явилася інформація, що Іран готується до атаки на Ізраїль.

12 квітня видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що це може статися протягом найближчих 24-48 годин.

Розвідка США зафіксувала переміщення Іраном військової техніки, в тому числі безпілотників й крилатих ракет. ЗМІ припустили, що це свідчить про підготовку Тегерану до атаки.