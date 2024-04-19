У Ставропольському краї Росії на поле впав літак, повідомив губернатор краю Владімір Владіміров і опублікував відповідні фото.
За його даними, льотчики катапультувалися. Попередньо, ніхто не постраждав.
"Термінове повідомлення. На території Червоногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися", — написав губернатор у Telegram-каналі.
Посадовець також повідомив, що пілотів, які катапультувалися, знайшли живими, їх госпіталізували. На місце події виїхали всі служби.
У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що російський літак, який впав у полі в Ставропольському краї РФ, — це військовий бомбардувальник Ту-22М3, який вночі атакував ракетами Україну.
"Бавовна" у Криму та Росії
Вночі 17 квітня в тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму було чутно вибухи та виникла пожежа. Удару завдано по аеродрому. Це результат успішних дій ЗСУ. Внаслідок атаки на військовий аеродром в окупованому Джанкої в Криму, знищено пускові установки систем протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні системи і уражено літаки російської армії.
17 квітня безпілотники ГУР атакували авіаційний завод ім. Горбунова в Казані, де росіяни виготовляють і ремонтують бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М.
2 квітня українські дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Нічна "бавовна" на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР
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