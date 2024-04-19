У Ставропольському краї Росії на поле впав літак,  повідомив губернатор краю Владімір Владіміров і опублікував відповідні фото.

За його даними, льотчики катапультувалися. Попередньо, ніхто не постраждав.

"Термінове повідомлення. На території Червоногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися", — написав губернатор у Telegram-каналі.

Посадовець також повідомив, що пілотів, які катапультувалися, знайшли живими, їх госпіталізували. На місце події виїхали всі служби.

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У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що російський літак, який впав у полі в Ставропольському краї РФ, — це військовий бомбардувальник Ту-22М3, який вночі атакував ракетами Україну.

"Бавовна" у Криму та Росії

Вночі 17 квітня в тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму було чутно вибухи та виникла пожежа. Удару завдано по аеродрому. Це результат успішних дій ЗСУ. Внаслідок атаки на військовий аеродром в окупованому Джанкої в Криму, знищено пускові установки систем протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні системи і уражено літаки російської армії.

17 квітня безпілотники ГУР атакували авіаційний завод ім. Горбунова в Казані, де росіяни виготовляють і ремонтують бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М. 

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2 квітня українські дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Нічна "бавовна" на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР

 

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