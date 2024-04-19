У Ставропольському краї Росії на поле впав літак, повідомив губернатор краю Владімір Владіміров і опублікував відповідні фото. За його даними, льотчики катапультувалися. Попередньо, ніхто не постраждав. "Термінове повідомлення. На території Червоногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися", — написав губернатор у Telegram-каналі. Посадовець також повідомив, що пілотів, які катапультувалися, знайшли живими, їх госпіталізували. На місце події виїхали всі служби. Advertisement

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що російський літак, який впав у полі в Ставропольському краї РФ, — це військовий бомбардувальник Ту-22М3, який вночі атакував ракетами Україну.