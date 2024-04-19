Ізраїль у п'ятницю вранці запустив ракети по Ірану, повідомляє телеканал ABC News із посиланням на високопоставленого американського посадовця, пише Укрінформ.

Співрозмовник телеканалу зазначив, що удару завдано по військовому об'єкту в Ірані.

За даними іранських державних ЗМІ, авіапольоти до Тегерана, Ісфахана та Шираза призупинені після повідомлень про вибух у місті Кахджаварістан, що неподалік аеропорту Ісфагана і 8-ї бази ВПС «Шехарі».

Advertisement

Запуск ракет відбувся у відповідь на іранську атаку минулої суботи, коли Тегеран спрямував на Ізраїль понад 300 БпЛА і ракет.

Масована атака Ірану на Ізраїль

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що Іран у ніч проти 14 квітня запустив понад 300 ракет та безпілотників по Ізраїлю, 99% яких було перехоплено силами ППО. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали союзники.

Напруженість на Близькому Сході зросла після нічної повітряної атаки Ірану на Ізраїль 14 квітня. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав цю подію "оголошенням війни", заявивши, що уряд розглядає можливі варіанти відповіді.