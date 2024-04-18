Уночі 17 квітня в тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму було чутно вибухи та виникла пожежа. Удару завдано по аеродрому. Це результат успішних дій ЗСУ.

"Ми підтверджуємо успішність низки ударів, які були завдані вночі на території Джанкойського аеродрому", - йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш".

Зокрема, агенти "Атеш" підтверджують детонацію на об'єкті. Вони зазначили, що раніше на цій локації партизани фіксували підвезення довгих ящиків в обладнані капоніри.

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Це серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України

представник розвідки Андрій Юсов

Крім того, за даними руху, вдалося вразити новітній комплекс С-400 "з вибухом пускової установки та серйозними пошкодженнями інших машин комплексу".

"Окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки", - зазначили партизани.

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За повідомленнями місцевих жителів, вибухи й пожежа виникли в районі місцевого військового аеродрому. Фотографії з місця події показують, що з місця вибуху піднімався вогонь і густий дим.

Що ЗСУ знищили у Джанкої

Внаслідок атаки на військовий аеродром в окупованому Джанкої в Криму, знищено пускові установки систем протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні системи і уражено літаки російської армії повідомив в ефірі Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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За його словами, операція була важливою та масштабною. "Там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу", - сказав Юсов.

Він також додав, що більш детальна інформація щодо наслідків атаки буде оприлюднена пізніше.

"Це серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України", - наголосив представник розвідки.

Пізніше Головне управління розвідки України Міністерства оборони України (ГУР МО) опублікувало перелік знищеної або критично пошкодженої техніки внаслідок удару по аеродрому у Джанкої:

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  • 4 пускові установки ЗРК С-400
  • 3 радіолокаційні станції
  • пункт управління засобами ППО
  • апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

"Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється", - зазначили у ГУР МО.

Аналітики з Інституту вивчення війни про удар ЗСУ по Криму

Українські удари по російських цілях в анексованому Криму і на території РФ являють собою "досить скоординовану і широкомасштабну серію ударів, спрямовану саме проти російської авіації, протиповітряної оборони і радіолокаційних засобів виявлення".

Такого висновку у своєму новому звіті дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що в ніч з 16 на 17 квітня українські військові завдали удару по російському військовому аеродрому в анексованому Джанкої. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 квітня, демонструють вибухи на аеродромі, де базується російський 39 окремий вертолітний полк. Російські бойові та транспортні вертольоти надають російським військам відчутні переваги і є законними військовими цілями, нагадують аналітики.

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Президент підтвердив удари України по Джанкою

Президент України Володимир Зеленський 17 квітня  подякував ЗСУ та всім, хто готує спеціальні операції, які знищують російську техніку та бойову інфраструктуру ворога. І підтвердив удари України по Джанкою.

"Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність. Дякую Головкому Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата – це сила України", - зазначив Президент.

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Що знаходиться на аеродромі "Джанкой"

Відомо, що на військовому аеродромі в Джанкої дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу Російської Федерації, до складу якого входять три авіаційні ескадрильї.

 

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