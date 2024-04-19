У ніч пролти 19 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками, повідомляє командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети та 14 ударних дронів.

Проте, зусиллями зенітних ракетних військ Повітряних Сил, мобільних вогневих груп та підрозділів радіоелектронної боротьби Сил оборони України вдалося відбити масштабну атаку.

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У результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей, зокрема:

дві крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних дронів типу "Shahed-131/136";

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

дві крилаті ракети Х-22.

Знищення російського Ту-22М3 – спецоперація ГУР

Окрім ракет і дронів, українським силам вперше вдалося збити дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими росіяни обстрілюють мирні міста.

Під час сьогоднішньої атаки вперше знищено дві такі ракети. Це сталося у взаємодії зенітних ракетних підрозділів з Головним управлінням розвідки Міноборони.

Більше по темі Росіяни вдарили по Чернігову: 18 загиблих, майже 80 поранених Джерела Kyiv Post повідомили, що після ракетного удару по Чернігову в кількох мікрорайонах міста виникли проблеми з електрикою.

Літак упав 19 квітня в Ставропольському краї Росії серед поля, повідомив губернатор Ставропольського краю Владімір Владіміров та опублікував відповідні фото. За його даними, льотчики катапультувалися. Попередньо, ніхто не постраждав.

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У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що російський літак, який впав у полі в Ставропольському краї РФ — це бомбардувальник Ту-22М3, який вночі атакував вночі ракетами Україну