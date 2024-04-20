Україна за допомогою дронів-камікадзе атакувала енергетичну інфраструктуру, яка живить об'єкти російського військово-промислового комплексу, у результаті чого було уражено електропідстанції та базу зберігання пального на території Росії.
Про це Kyiv Post розповіли джерела в українських спецслужбах.
Раніше Міністерство оборони Росії повідомляло, що в ніч на 20 квітня дрони-камікадзе атакували низку обʼєктів паливно-енергетичного комплексу в кількох областях РФ.
За інформацією джерел, масштабна атака безпілотників у восьми російських областях - це спільна операція Головного управління розвідки Міноборони (ГУР), Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій (ССО).
Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського ВПК
За інформацією джерел, після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
У результаті спецоперації уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі, вказують джерела.
Росію масовано атакували дрони
Зокрема, під удар потрапили нафтопереробний завод у Смоленській області та електропідстанції у Калузі та Брянську.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомляв про пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури. Як писали російські Telegram-канали, спалахнула підстанція у Вигоничах Брянської області.
Очільник Калузької області Владислав Шапша повідомив, що у Малоярославецькому районі внаслідок вибуху безпілотника в районі електропідстанції було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Атака дронів на Росію: що відомо
Губернатор Смоленської області Василій Анохін повідомляв, що дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Кардимівському районі.
Анохін не уточнював, який об'єкт опинився під ударом, однак місцеві Telegram-канали розповсюдили відео та фото з наслідками. На одному із відео місцевий мешканець розповів, що дрони атакували нафтобазу "Кардимово". За його словами, пожежа спалахнула і на іншому паливно-енергетичному об'єкті – "Нефтіка".
Вибухи та роботу російського ППО було чути у Підмосковʼї, Бєлгородській, Курській, Тульській та Рязанській областях.
"Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат - успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії", - підсумувало джерело.
Нагадаємо, у ніч на суботу дрони масовано атакували територію Росії.
Міноборони РФ стверджувало, що нібито вдалося збити та перехопити 50 безпілотників.
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