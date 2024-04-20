Україна за допомогою дронів-камікадзе атакувала енергетичну інфраструктуру, яка живить об'єкти російського військово-промислового комплексу, у результаті чого було уражено електропідстанції та базу зберігання пального на території Росії.

Про це Kyiv Post розповіли джерела в українських спецслужбах.

Раніше Міністерство оборони Росії повідомляло, що в ніч на 20 квітня дрони-камікадзе атакували низку обʼєктів паливно-енергетичного комплексу в кількох областях РФ.

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За інформацією джерел, масштабна атака безпілотників у восьми російських областях - це спільна операція Головного управління розвідки Міноборони (ГУР), Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій (ССО).

Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського ВПК

За інформацією джерел, після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

У результаті спецоперації уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі, вказують джерела.

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Внаслідок атаки безпілотників у кількох районах РФ пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, під удар потрапили нафтопереробний завод у Смоленській області та електропідстанції у Калузі та Брянську.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомляв про пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури. Як писали російські Telegram-канали, спалахнула підстанція у Вигоничах Брянської області.

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Очільник Калузької області Владислав Шапша повідомив, що у Малоярославецькому районі внаслідок вибуху безпілотника в районі електропідстанції було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Атака дронів на Росію: що відомо

Губернатор Смоленської області Василій Анохін повідомляв, що дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Кардимівському районі.

Анохін не уточнював, який об'єкт опинився під ударом, однак місцеві Telegram-канали розповсюдили відео та фото з наслідками. На одному із відео місцевий мешканець розповів, що дрони атакували нафтобазу "Кардимово". За його словами, пожежа спалахнула і на іншому паливно-енергетичному об'єкті – "Нефтіка".

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Вибухи та роботу російського ППО було чути у Підмосковʼї, Бєлгородській, Курській, Тульській та Рязанській областях.

"Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат - успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії", - підсумувало джерело.

Нагадаємо, у ніч на суботу дрони масовано атакували територію Росії.

Міноборони РФ стверджувало, що нібито вдалося збити та перехопити 50 безпілотників.

Юлія Струк
Юлія Струк
Юлія Струк - редактор новин та кореспондент Kyiv Post. Раніше працювала парламентським редактором, журналістом та редактором стрічки новин. Спеціалізувалася на тематиках роботи Верховної Ради, Кабміну та силових структур.
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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