Україна за допомогою дронів-камікадзе атакувала енергетичну інфраструктуру, яка живить об'єкти російського військово-промислового комплексу, у результаті чого було уражено електропідстанції та базу зберігання пального на території Росії.

Про це Kyiv Post розповіли джерела в українських спецслужбах.

Раніше Міністерство оборони Росії повідомляло, що в ніч на 20 квітня дрони-камікадзе атакували низку обʼєктів паливно-енергетичного комплексу в кількох областях РФ.

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За інформацією джерел, масштабна атака безпілотників у восьми російських областях - це спільна операція Головного управління розвідки Міноборони (ГУР), Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій (ССО).

Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського ВПК

За інформацією джерел, після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

У результаті спецоперації уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі, вказують джерела.

Більше по темі Росію масовано атакували дрони Внаслідок атаки безпілотників у кількох районах РФ пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, під удар потрапили нафтопереробний завод у Смоленській області та електропідстанції у Калузі та Брянську.