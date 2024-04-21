На Вінниччині знайшли автомобіль підозрюваних у вбивстві поліцейського.
Про це повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Олексій Рихлюк.
Разом з автомобілем підозрюваних виявили боєприпаси
«Також на тому місці були виявлені боєприпаси, які відносяться до військового майна. На даний час на території Вінницької та суміжних областей проводяться розшукові дії з метою встановлення місця перебування цих осіб», - сказав Рихлюк в ефірі телемарафону.
Він підтвердив, що розшукувані особи є військовослужбовцями ЗСУ.
За словами прокурора, підозрюваним загрожує від 9 до 15 років за ґратами, або ж довічне позбавлення волі.
Напад на поліцейських у Вінницькій області
У ніч на суботу у Гайсинському районі патрульні зупинили автомобіль для перевірки.
В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях.
Загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький.
Його напарник отримав поранення.
Після стрілянини нападники втекли з місця події.
Пізніше соцмережах зʼявилося відео з ймовірними підозрюваними.
У 28-ій ОМБр спростували, що підозрювані служать в їхній бригаді.
«Підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу», - повідомили в Силах оборони Півдня.
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