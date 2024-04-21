На Вінниччині знайшли автомобіль підозрюваних у вбивстві поліцейського.

Про це повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Олексій Рихлюк.

Разом з автомобілем підозрюваних виявили боєприпаси

«Також на тому місці були виявлені боєприпаси, які відносяться до військового майна. На даний час на території Вінницької та суміжних областей проводяться розшукові дії з метою встановлення місця перебування цих осіб», - сказав Рихлюк в ефірі телемарафону.

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Він підтвердив, що розшукувані особи є військовослужбовцями ЗСУ.

За словами прокурора, підозрюваним загрожує від 9 до 15 років за ґратами, або ж довічне позбавлення волі.

Напад на поліцейських у Вінницькій області

У ніч на суботу у Гайсинському районі патрульні зупинили автомобіль для перевірки.

В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях.

Загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький.

Його напарник отримав поранення.

Після стрілянини нападники втекли з місця події.

Пізніше соцмережах зʼявилося відео з ймовірними підозрюваними.