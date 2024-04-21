Росія може спробувати скористатися обмеженим «вікном» можливостей до прибуття в Україну допомоги від США.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

В ISW зазначили - перш ніж Україна почне отримувати допомогу, її ще має схвалити Сенат та підписати президент Джо Байден.

Російські війська можуть посилити атаки

Враховуючи це, а також логістику, фахівці прогнозують, що виділена допомога навряд чи вплине на ситуацію на полі бою протягом кількох тижнів.

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В ISW припускають, що російська армія може посилити атаки, доки ЗСУ почнуть отримувати нове озброєння. І не виключають, що ситуація на фронті може погіршитися.

«Українські війська можуть зазнати додаткових невдач найближчими тижнями, очікуючи на безпекову допомогу США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть стримати нинішній російський наступ, якщо припустити, що американська допомога надійде швидко», - пишуть аналітики.

Більше по темі ЦРУ попереджає, що Україна може програти війну цього року без нової допомоги Очільник ЦРУ попередив у четвер, що Україна може програти війну Росії до кінця цього року, якщо Сполучені Штати не надішлють більше військової допомоги.

Коли американська зброя надійде в Україну

Перший транш озброєння від США може надійти в Україну через кілька днів після підписання відповідного закону.

Імовірно, це будуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони та артилерії.

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Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

«У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому», - цитує речника New York Times.

Раніше у Білому домі пообіцяли одразу почати постачати Україні зброю, якщо Конгрес схвалить допомогу.

Напередодні Палата представників США схвалила допомогу Україні на майже 61 млрд доларів.

Очікується, що у вівторок законопроєкт розглянуть у Сенаті. Далі його має підписати президент Джо Байден.