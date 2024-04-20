США «негайно» надішлють Україні зброю, якщо Конгрес підтримає пакет допомоги для Києва.
Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
«Відтоді, як ми оприлюднили цей законопроєкт щодо допомоги, ми чітко усвідомлювали, наскільки важливою була підтримка для хороброго народу України, який бореться за захист своєї демократії», - сказала вона.
Допомога США важлива для України
В Адміністрації Джо Байдена зазначили, що через бездіяльність Конгресу українці змушені були поступитися територіями.
«Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб це (пакет допомоги) був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу», - додала речниця Білого дому.
Пентагон обіцяє швидко відправити зброю Україні після голосування в Конгресі
Пентагон також налаштований не зволікати й обіцяє оперативно відправити Україні пакет військової допомоги, відразу після відповідного голосування в Конгресі США.
У США оприлюднили тексти законопроєктів про допомогу для України, Ізраїлю і Тайваню
Про це сказав речник Пентагону Пат Райдер, якого цитує журналіст Голосу Америки. Він також розповів, що цей пакет включатиме засоби протиповітряної оборони.
Пакет допомоги Україні пройшов процедурне голосування в Палаті представників США
Напередодні Палата представників Конгресу США у рамках процедурного голосування підтримала законопроєкти про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю, а також фінансування національної безпеки.
Очікується, що ці документи розглядатимуть сьогодні - 20 квітня.
Цього тижня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі документи фінансування допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших пріоритетів національної безпеки Сполучених штатів.
Згодом Майк Джонсон заявив, що допомога Україні - є критично важливою.
Він зазначив, що російський диктатор Путін та Іран є «віссю зла». І Путін, на думку політика, не зупиниться, якщо йому це дозволити.
Спікер Палати представників США заявив, що зараз «не час грати з цим у політику».
17 квітня Палата представників оприлюднила тексти трьох законопроєктів, які передбачають фінансову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
Україна може отримати близько 61 млрд доларів та ракети ATACMS.
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