США «негайно» надішлють Україні зброю, якщо Конгрес підтримає пакет допомоги для Києва.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Відтоді, як ми оприлюднили цей законопроєкт щодо допомоги, ми чітко усвідомлювали, наскільки важливою була підтримка для хороброго народу України, який бореться за захист своєї демократії», - сказала вона.

Допомога США важлива для України

В Адміністрації Джо Байдена зазначили, що через бездіяльність Конгресу українці змушені були поступитися територіями.

Advertisement

«Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб це (пакет допомоги) був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу», - додала речниця Білого дому.

Пентагон обіцяє швидко відправити зброю Україні після голосування в Конгресі

Пентагон також налаштований не зволікати й обіцяє оперативно відправити Україні пакет військової допомоги, відразу після відповідного голосування в Конгресі США.

Більше по темі У США оприлюднили тексти законопроєктів про допомогу для України, Ізраїлю і Тайваню Четвертий законопроєкт, який буде опублікований пізніше, спрямований на вирішення інших пріоритетних питань зовнішньої політики Республіканської партії

Про це сказав речник Пентагону Пат Райдер, якого цитує журналіст Голосу Америки. Він також розповів, що цей пакет включатиме засоби протиповітряної оборони.

Пакет допомоги Україні пройшов процедурне голосування в Палаті представників США

Напередодні Палата представників Конгресу США у рамках процедурного голосування підтримала законопроєкти про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю, а також фінансування національної безпеки.

Advertisement

Очікується, що ці документи розглядатимуть сьогодні - 20 квітня.

Цього тижня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі документи фінансування допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших пріоритетів національної безпеки Сполучених штатів.

Згодом Майк Джонсон заявив, що допомога Україні - є критично важливою.

Він зазначив, що російський диктатор Путін та Іран є «віссю зла». І Путін, на думку політика, не зупиниться, якщо йому це дозволити.

Спікер Палати представників США заявив, що зараз «не час грати з цим у політику».

Advertisement

17 квітня Палата представників оприлюднила тексти трьох законопроєктів, які передбачають фінансову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Україна може отримати близько 61 млрд доларів та ракети ATACMS.