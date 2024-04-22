На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники вдаються до примусової праці місцевого населення. Як повідомляє Центр національного спротиву, представники слідчого комітету РФ зобов'язали керівництво технікумів організувати виробництво окопних свічок усіма студентами згідно з наперед визначеними планами.

Кремлівська пропаганда подає цю ситуацію як громадську ініціативу, однак насправді примусове виготовлення окопних свічок зараховується студентам як залік, а за прогул цієї "роботи" їхніх батьків можуть викликати до навчальних закладів.

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Центр національного спротиву наголошує, що кожен представник окупаційної адміністрації, який сприяє такій незаконній практиці, понесе відповідальність та покарання за співпрацю з ворогом. Примусова праця є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

На окупованих територіях росіяни використовують дитячу працю

Росіяни змушують українських дітей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) плести маскувальні сітки для російської армії. Як повідомляє українське підпілля, за прогул таких "занять" до школи викликають батьків дітей і погрожують позбавити батьківських прав.

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Що ще роблять росіяни на ТОТ України

Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях провела так звану "націоналізацію" всіх українських підприємств, що дозволило їм "законно" привласнювати майно. Тепер російські військові вивозять із ТОТ Донеччини промислове обладнання.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни масово заселяють російських військових або цивільних, які приїхали в міста на заробітки й зайняли «націоналізоване» житло місцевих мешканців.