Столиця Грузії Тбілісі знову стала епіцентром акцій протесту, спрямованих проти скандального закону про "іноагентів", який кілька днів тому був схвалений грузинським парламентом у першому читанні, повідомляє "Радіо Свобода".

Протестувальники розпочали мітинг біля будівлі парламенту Грузії, гучно скандуючи: "Ні російському закону! Так Європі!" та "Ні офшорному закону!". Згодом демонстранти організованою колоною рушили в напрямку Верховного суду країни.

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Організатори заходу попередили учасників про можливі провокації з боку правоохоронців і закликали протестувальників зберігати спокій та не піддаватися на ці провокації.

Ухвалення закону про "іноагентів", який багато хто називає аналогом російського, спричинило хвилю обурення в грузинському суспільстві. Опоненти переконані, що ця норма стане інструментом тиску на опозицію та незалежні ЗМІ з боку владної команди.

Що відомо про протести у Грузії

На акції проти закону про «іноагентів» біля будівлі парламенту Грузії в ніч проти 17 квітня співробітники правоохоронних органів побили демонстрантів і журналістів. Від дій спецназу постраждали, зокрема, журналісти онлайн-видань «Публіка», «Табула» і «Апрілі». Кількість постраждалих демонстрантів поки невідома.

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Раніше в МВС заявили, що учасники акції "кидали в поліцейських камені і пляшки", в результаті чого постраждав один співробітник МВС. У відомстві підтвердили використання перцевого спрею для «запобігання незаконним діям».

Чому у Грузії відбуваються протести

На вулиці столиці Грузії Тбілісі вийшли тисячі людей. Пік протестів припав на вечір 16 квітня. 11 осіб затримали в адміністративному порядку.

Протести розпочалися 15 квітня після того, як проурядові сили в парламенті змогли "протягти" законопроєкт про "іноагентів" через профільний комітет.