Російські Телеграм канали почали поширювати інформацію та публікувати відео, на яких нібито зображений керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, який потрапив у полон до росіян.

Після масштабного російського ракетного удару по позиціям ЗСУ російські медіа повідомили про те, що їм нібито вдалося ліквідувати одного із топових українських командувачів. 

 

А пізніше поширилися повідомлення про те, що російська армія нібито взяла Кирила Буданова у полон.

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Kyiv Post вирішив перевірити достовірність інформації, поширеної російськими ЗМІ.

Виявилось, що пропагандиські медіа навіть використали технологію діпфейк з обличчям очільника ГУР. При цьому те саме фейкове відео росіни поширювали ще минулої осені.

Kyiv Post звернувся до Головного управління розвідки (ГУР) за коментарем. 

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Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського ВПК.

Андрій Юсов, представник ГУР, не підтвердив Kyiv Post інформацію, поширену пропагандистами минулого тижня.

“Російська пропаганда переживає кризу жанру і перебуває в полоні власної ж брехні, а Кирило Буданов продовжує ефективно керувати ГУР МО та нищити російських окупантів…”, - сказав Андрій Юсов у коментарі Kyiv Post.

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Діпфейк із Валерієм Залужним

Вже не вперше російські ЗМІ поширюють діпфейки щодо українських високопосадовців.

7 листопада минулого року росіяни поширили відеодіпфейк із Валерієм Залужним, тодішнім Головнокомандувачем ЗСУ. Основні тези були тоді такими: Зеленський ліквідував помічника Залужного Залужного, а потім вб'є і його, здавши Україну Путіну. І це нібито саме через Зеленського контрнаступ провалився.

Українців закликали виходити на Майдан, а військових - залишати позиції і йти на Київ. Друге подібне відео з'явилося трохи пізніше. У новому фейковому відео Залужний нібито стверджував, що ЗМІ, як і очікувалося, назвали його звернення глибоким фейком і російською пропагандою.

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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