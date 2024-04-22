Після масштабного російського ракетного удару по позиціям ЗСУ російські медіа повідомили про те, що їм нібито вдалося ліквідувати одного із топових українських командувачів.

Російські Телеграм канали почали поширювати інформацію та публікувати відео, на яких нібито зображений керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, який потрапив у полон до росіян.

А пізніше поширилися повідомлення про те, що російська армія нібито взяла Кирила Буданова у полон.

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Kyiv Post вирішив перевірити достовірність інформації, поширеної російськими ЗМІ.

Виявилось, що пропагандиські медіа навіть використали технологію діпфейк з обличчям очільника ГУР. При цьому те саме фейкове відео росіни поширювали ще минулої осені.

Kyiv Post звернувся до Головного управління розвідки (ГУР) за коментарем.

Андрій Юсов, представник ГУР, не підтвердив Kyiv Post інформацію, поширену пропагандистами минулого тижня.

“Російська пропаганда переживає кризу жанру і перебуває в полоні власної ж брехні, а Кирило Буданов продовжує ефективно керувати ГУР МО та нищити російських окупантів…”, - сказав Андрій Юсов у коментарі Kyiv Post.

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Діпфейк із Валерієм Залужним

Вже не вперше російські ЗМІ поширюють діпфейки щодо українських високопосадовців.

7 листопада минулого року росіяни поширили відеодіпфейк із Валерієм Залужним, тодішнім Головнокомандувачем ЗСУ. Основні тези були тоді такими: Зеленський ліквідував помічника Залужного Залужного, а потім вб'є і його, здавши Україну Путіну. І це нібито саме через Зеленського контрнаступ провалився.

Українців закликали виходити на Майдан, а військових - залишати позиції і йти на Київ. Друге подібне відео з'явилося трохи пізніше. У новому фейковому відео Залужний нібито стверджував, що ЗМІ, як і очікувалося, назвали його звернення глибоким фейком і російською пропагандою.