У Києві не планують відкривати пляжний сезон, а жителям міста рекомендують утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки, повідомила Київська міська державна адміністрація в Телеграмі.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

"Містянам радять утриматися від відвідування пляжів і зон відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, оскільки це ускладнить доступ до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги", - заявили в КМДА.

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Водночас фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримання порядку та санітарних норм на пляжах і в зонах відпочинку