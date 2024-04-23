Народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

Про це пише Укрінформ.

Железняк уточнив, що законодавча ініціатива №11092 була підтримана 291 голосом парламентаріїв.

Які зміни передбачено у системі початкової загальновійськової підготовки

Метою законопроєкту є приведення у відповідність чинних Законів України щодо визначення поняття системи підготовки, яка здійснюється шляхом вивчення навчального предмета “Захист України”, що сприятиме розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки громадян України до національного спротиву.

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Передбачено, що підготовка громадян України до військової служби включає здійснення заходів, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності, зокрема військово-патріотичне виховання, початкову загальновійськову підготовку, базову загальновійськову підготовку, підготовку у військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, підготовку до вступу в заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військову підготовку у закладах вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови.

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Більше по темі Закон про мобілізацію набуде чинності за місяць Текст закону сьогодні був опублікований в офіційному виданні Верховної Ради газеті «Голос України», відтак набуде чинності рівно за місяць

Регламентується, що така початкова загальновійськова підготовка здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України.

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Передбачено, що така підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та буде проводитись у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета “Захист України” та здійснення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Наголошується, що програми з навчального предмета “Захист України” будуть розроблятись та затверджуватись центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міністерством оборони України.

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Очікується, що ухвалення законопроєкту забезпечить уникнення колізії норм права щодо системи підготовки, яка здійснюється шляхом вивчення навчального предмета “Захист України”, а також оновлення підходів до викладання навчального предмета “Захист України”, що сприятиме формуванню суспільства відповідальних громадян України, які обізнані щодо дій необхідних для забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу та мають високий рівень оборонної свідомості.

Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію

Верховна Рада у другому читанні ухвалила в цілому закон про мобілізацію, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За його словами, законодавчу ініціативу підтримали 283 народні депутати.

Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Як голосували фракції:

Слуга народу - 192

ЄС - 0

Батьківщина - 2

Платформа за життя та мир - 18

Голос - 16

Відновлення -16

За майбутнє - 12

Довіра - 15

Позафракційні - 12.

Текст, ухвалений у другому читанні, станом на зараз не опублікований на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, напередодні народні депутати України підтримали низку законодавчих змін, які мають посилити відповідальність за ухиляння від мобілізації. Також Рада підтримала мобілізацію засуджених.