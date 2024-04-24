Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив законодавчий пакет, який передбачає надання майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сенат США схвалив надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню

Законодавчу пропозицію підтримали 79 сенаторів, ще 18 проголосували проти. Перед голосуванням тривали кількагодинні дебати членів верхньої палати Конгресу США.

Для затвердження фінансування потрібен також підпис президента США Джо Байдена, який очікується найближчим часом.

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Байден привітав рішення двох палат Конгресу щодо допомоги

Президент США Джо Байден привітав ухвалення Сенатом законопроєкту з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню, наголосивши, що підпише його, щойно він надійде до нього у середу.

Байден наголосив на тому, що це рішення зміцнить національну безпеку США та надішле світові меседж американського лідерства: «Ми рішуче виступаємо за демократію та свободу, проти тиранії й гноблення».

Більше по темі Польські фермери надалі блокують рух вантажівок на КПП «Рава-Руська» Раніше повідомлялося про те, що польські фермери розблокували два пункти пропуску - «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова».

Президент США зазначив, що підпише законопроєкт та виступить зі зверненням до американської нації, щойно документ надійде до Білого дому в середу, «аби ми могли почати надсилати зброю та обладнання в Україну вже цього тижня».

Байден наголосив, що потреба є нагальною для України, яка потерпає від невпинних бомбардувань з боку РФ; для Ізраїлю, який відбив безпрецедентну атаку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі. Це стосується, зокрема, людей у Газі, Судані та Гаїті.

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Також допомога надійде партнерам США, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Цей важливий законодавчий акт зробить нашу країну та світ більш безпечними у той час, як ми підтримуємо наших друзів, що захищаються від терористів - таких, як ХАМАС, і тиранів - таких, як Путін»,- наголосив Байден.

Зеленський і Шмигаль подякували Сенату США за схвалення допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський подякував Сенату США за ухвалення законодавчого пакета, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів для України.

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Він зауважив, що на сьогодні американська допомога є життєво важливою для України.

Зеленський подякував лідеру демократичної більшості в Сенаті Чаку Шумеру і лідеру республіканської меншості Мітчу Макконелу, які просували цей проєкт, а також усім сенаторам, які за нього голосували.

"Я також вдячний всім американцям, які продовжують підтримувати Україну і визнають, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики", – додав він.

Зеленський зазначив, що засоби дальнього радіусу дії, артилерія та протиповітряна оборона "є критично важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру".

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також відреагував на рішення верхньої палати американського Конгресу.

Він зазначив, що під час спілкування з сенаторами в США минулого тижня, зокрема з лідером демократичної більшості Чаком Шумером, отримав запевнення, що підтримка України є беззаперечною, а закон буде ухвалений якнайшвидше.

"Дякуємо за дотримане слово й розраховуємо на продовження потужної підтримки з боку США задля миру й безпеки в Європі", - написав Шмигаль.

Палата представників Конгресу схвалила надання допомоги 20 квітня

Тоді законопроєкт підтримали 311 конгресменів. 112 були проти. Під час голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли у залі українські прапори.

Також на тому засіданні ухвалили законопроєкти про допомогу Тайваню на 8,1 млрд доларів, про допомогу Ізраїлю на 26,4 млрд доларів і проєкт закону про можливість заборони ТіkТоk, санкцій проти Росії та Ірану й конфіскації заморожених активів РФ на користь України.

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Загальний пакет допомоги Україні передбачає фінансування на 60,84 млрд доларів.

Майже 14 мільярдів доларів підуть на закупівлю сучасних систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України.

Понад 11 мільярдів доларів - на фінансування поточних військових операцій США в регіоні.

26 млн доларів спрямують на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Києву.

Також Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги до державного бюджету.

Однак, американська влада може списати половину цієї позики уже після виборів президента США у листопаді. А з першого січня 2026 року можуть зняти 100% заборгованості.

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Палата представників також запропонувала надати Україні далекобійні ракети ATACMS, за згоди Білого дому.

Тексти законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню оприлюднили напередодні голосування

Республіканці у Палаті представників 17 квітня оприлюднили тексти трьох законопроєктів, які передбачають фінансову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню, повідомляє CBS News.

Згідно з текстами законопроєктів, передбачається:

26,4 мільярда доларів на підтримку Ізраїлю;

60,8 мільярда доларів на підтримку України;

8,1 мільярда доларів на протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з мільярдами доларів для Тайваню.

Крім того, очікується публікація четвертого законопроєкту, спрямованого на вирішення інших пріоритетних питань зовнішньої політики Республіканської партії, зокрема, продаж заморожених активів російських олігархів і запровадження суворіших санкцій проти Росії, Китаю та Ірану.

Допомога США Україні

17 квітня у своїй колонці для The Wall Street Journal президент США Джо Байден укотре закликав законодавців, зокрема з Республіканської партії, якнайшвидше схвалити додаткову військову допомогу для України та Ізраїлю.

Раніше Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу розвідувального співтовариства та високопосадовців Держдепу і Пентагону щодо ситуації в Україні закликав Конгрес терміново надати допомогу Києву.