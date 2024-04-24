О 7 ранку російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо про одну особу, яка дістала поранень.

Що відомо про ракетний удар по Одесі

10:20 Сили оборони півдня України повідомили, що армія РФ атакувала Одесу з літаків тактичної авіації.

Частина осель у Хаджибейському районі Одеси залишилася без електропостачання через пошкодження ЛЕП унаслідок ракетного удару, повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

«Сьогодні вранці Одеса зазнала чергової ворожої атаки, внаслідок якої було пошкоджено повітряні лінії. Тимчасово без світла залишилась частина осель у Хаджибейському районі міста», - йдеться у повідомленні.

Advertisement

За словами енергетиків, вони працюють у посиленому режимі, щоб відновити електропостачання до кінця дня.

"Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Її у стані середнього ступеню тяжкості доставили в лікарню", - повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Більше по темі Кулеба: йдуть перемовини з союзниками про чотири додаткові установки Patriot За словами очільника МЗС, наразі саме така кількість систем ППО перебуває "на радарі"

Він додав, що в місті ударною хвилею пошкоджені близько 30 будинків. Зокрема, вибиті шибки та скло. У деяких оселях впали стелі.

На місці працюють усі відповідні служби.