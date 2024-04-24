Швеція і Фінляндія, які нещодавно вступили до НАТО, мають відігравати важливу роль у підтриманні миру.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час офіційного візиту до Стокгольма, пише Укрінформ із посиланням на Euractiv.

«Найкращий спосіб уникнути війни - це менше говорити і більше готуватися. Я думаю, що ви відчуваєте те ж саме. Це цілком зрозуміло», - сказав Стубб.

На його переконання, «Фінляндія і Швеція мають відіграти важливу роль у зміцненні миру». Президент додав, що, хоча «це звучить парадоксально», саме «тому ми хочемо мати сильні збройні сили і саме тому ми вступили до НАТО».

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«Неможливо переоцінити важливість того, що ми змогли зробити цей крок разом. Також неможливо переоцінити значення того, що ми день і ніч інформували один одного на всіх рівнях. Ситуація була критичною, і ми діяли відповідно», - сказав він, маючи на увазі подання Гельсінкі та Стокгольмом заявок на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Більше по темі Україна має право збивати російські військові літаки за межами України Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що знищення військових цілей РФ це частина самооборони України.

Фінляндія планує прискорити зведення паркану на кордоні з РФ

Влада Фінляндії хоче прискорити зведення паркану на кордоні з Росією.

Щоб прискорити будівництво паркану на східному кордоні, фінська влада пропонує перенести виділення 74 млн євро з 2025 на 2024 рік.

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Відповідна пропозиція була внесена до парламенту країни.

Планувалося, що до кінця 2026 року паркан заввишки 3 метри, виготовлений зі сталевої сітки, охопить близько 200 кілометрів найкритичніших ділянок кордону.

Також паркан із колючим дротом буде оснащений обладнанням для спостереження. Його встановлення коштуватиме приблизно 380 млн євро.

Окрім цього, до кінця цього року пропонується збільшити витрати Прикордонної служби на 12,2 млн євро через додаткові заходи боротьби з нелегальною міграцією.