Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на спільній пресконференції із латвійською колегою Елвікою Сілінею повідомив, що Швеція відправить своїх військових до Латвії, аби допомогти розгортанню сил НАТО в країнах Балтії, які межують з Росією та Білоруссю.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Reuters.

Шведські війська вирушать до Латвії у складі сил НАТО

Крістерссон зазначив, що 25 квітня уряд Швеції ухвалив офіційне рішення доручити Збройним силам підготувати скорочений батальйон у складі сил НАТО у Латвії.

Advertisement

Він додав: мета полягає в тому, щоб цей підрозділ почав діяти з початку наступного року. За його словами, також планується відправка бронемашин та танків Leopard.

Швеція раніше заявила, що має намір надати скорочений механізований батальйон для розгортання військ НАТО в Латвії.

Збройні сили Швеції повідомляли, що в Латвії може бути розгорнуто близько 600 військовослужбовців.

Більше по темі Коли і як закінчиться війна, і що буде потім? Оскільки війна в Україні наближається до переломного моменту, настав час оцінити, де ми опинилися, що нам потрібно робити та куди ми рухаємося.

Фінляндія і Швеція мають відігравати важливу роль у підтриманні миру

Швеція і Фінляндія, які нещодавно вступили до НАТО, мають відігравати важливу роль у підтриманні миру.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час офіційного візиту до Стокгольма, пише Укрінформ із посиланням на Euractiv.

«Найкращий спосіб уникнути війни - це менше говорити і більше готуватися. Я думаю, що ви відчуваєте те ж саме. Це цілком зрозуміло», - сказав Стубб.

Advertisement

На його переконання, «Фінляндія і Швеція мають відіграти важливу роль у зміцненні миру». Президент додав, що, хоча «це звучить парадоксально», саме «тому ми хочемо мати сильні збройні сили і саме тому ми вступили до НАТО».