Він додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

«До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України», - поінформував спікер.

До Верховної Ради надійшла заява про відставку міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

Сольський прокоментував свою відставку

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський підтвердив, що написав заяву про відставку.

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"Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі - продовжу працювати", - зазначив Сольський.

Справа Сольського

У НАБУ 23 квітня заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Про підозру повідомили організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину.

"Наразі за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн колишньому голові аграрного комітету ВРУ – чинному міністру. Йому інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України", - сказано в повідомленні.

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Очільник Мінагрополітики Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

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За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

24 квітня ВАКС почав обирати запобіжний захід Сольському.