Україна передала Державі Катар список з іменами 561 української дитини, який уже опрацьовується російською стороною, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«За два дні маємо низку результатів перемовин у Катарі. Також вкотре спростую пропаганду РФ: перемовини ми ведемо за посередництва Катару, прямих переговорів України з Росією – не було», - йдеться в дописі омбудсмена.

Результати перемовин у Катарі

Лубінець зауважив, що очікується повернення групи українських дітей додому. «Наразі не розголошуємо деталі, адже наша позиція така: коли діти в Україні – тоді ми публічно повідомляємо про їхнє повернення», - додав він.

Advertisement

Крім того, омбудсмен повідомив, що відбулася передача Катару списку з 561 української дитини. «Нам повідомили, що він вже опрацьовується російською стороною», - підкреслив він.

Більше по темі Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок у «Рава-Руській» Попри розблокування двох пунктів пропуску - «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова», польські фермери надалі блокують "Раву-Руську".

Також, за словами Лубінця, обговорили питання повернення так званих «статусних» дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

«Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу», - зазначив він.

Advertisement

Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. «Зазначу, що за нашими даними таких дітей може бути понад 3600», - зауважив Лубінець.

Як наголосив омбудсмен, «питання повернення додому цивільних, яких незаконно утримує РФ, – постійно у фокусі нашої роботи на міжнародну спільноту. Так, Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією.

«Дякую Державі Катар, державному міністру з питань міжнародного співробітництва Держави Катар Лолві Рашид Аль-Хатер та її команді, а також особисто Еміру Катару шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані за допомогу й співпрацю! Ми націлені на результат», - додав Лубінець.

Advertisement

Україна і Катар розширюють співпрацю для повернення українців з РФ

Україна і Держава Катар розширюють співпрацю у питанні поверненні українців з Російської Федерації, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Із робочим візитом перебуваю в Катарі. Зустрівся з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль-Хатер", - зазначив Лубінець.

Держава Катар, як провідний посередник у процесі возз'єднання дітей у російсько-українському конфлікті, організувала Програму оздоровлення та відновлення для сімей, яким Офіс уповноваженого допоміг возз’єднатися в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.