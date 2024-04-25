Україна передала Державі Катар список з іменами 561 української дитини, який уже опрацьовується російською стороною, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
«За два дні маємо низку результатів перемовин у Катарі. Також вкотре спростую пропаганду РФ: перемовини ми ведемо за посередництва Катару, прямих переговорів України з Росією – не було», - йдеться в дописі омбудсмена.
Результати перемовин у Катарі
Лубінець зауважив, що очікується повернення групи українських дітей додому. «Наразі не розголошуємо деталі, адже наша позиція така: коли діти в Україні – тоді ми публічно повідомляємо про їхнє повернення», - додав він.
Крім того, омбудсмен повідомив, що відбулася передача Катару списку з 561 української дитини. «Нам повідомили, що він вже опрацьовується російською стороною», - підкреслив він.
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Також, за словами Лубінця, обговорили питання повернення так званих «статусних» дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.
«Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу», - зазначив він.
Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. «Зазначу, що за нашими даними таких дітей може бути понад 3600», - зауважив Лубінець.
Як наголосив омбудсмен, «питання повернення додому цивільних, яких незаконно утримує РФ, – постійно у фокусі нашої роботи на міжнародну спільноту. Так, Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією.
«Дякую Державі Катар, державному міністру з питань міжнародного співробітництва Держави Катар Лолві Рашид Аль-Хатер та її команді, а також особисто Еміру Катару шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані за допомогу й співпрацю! Ми націлені на результат», - додав Лубінець.
Україна і Катар розширюють співпрацю для повернення українців з РФ
Україна і Держава Катар розширюють співпрацю у питанні поверненні українців з Російської Федерації, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Із робочим візитом перебуваю в Катарі. Зустрівся з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль-Хатер", - зазначив Лубінець.
Держава Катар, як провідний посередник у процесі возз'єднання дітей у російсько-українському конфлікті, організувала Програму оздоровлення та відновлення для сімей, яким Офіс уповноваженого допоміг возз’єднатися в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.
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