Сьогодні у США планують оголосити про виділення для України нового масштабного пакету військової допомоги на 6 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в адміністрації США.

США готують нову допомогу для України

“Сполучені Штати Америки можуть вже в п’ятницю оголосити про закупівлю для України нового озброєння більш як на $6 мільярдів”, - зазначається у матеріалі.

Новий масштабний пакет військової допомоги може містити протиартилерійські радари, тактичні транспортні засоби, ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot, дрони, артилерію, високоточні боєприпаси та системи боротьби з дронами.

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Байден підписав закон з допомогою для України на 61 млрд дол

24 квітня Президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Більше по темі Україна спільно з Латвією нарощує виробництво дронів Сьогодні до Києва з робочим візитом завітала очільниця МЗС Латвії Байбу Браже. Сторони провели спільну пресконференцію щодо виробництва БПЛА.

"Я подбаю про те, щоб поставки почалися невідкладно. Вже у наступні кілька годин ми почнемо відправляти зброю в Україну. Це будуть ракети до ППО, артилерійські снаряди, боєприпаси для ракетних систем і бронетехніки", – оголосив Байден.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд дол

24 квітня Міністерство оборони США оголосило про виділення пакета військової допомоги Україні загальною вартістю 1 мільярд доларів. Це перша допомога відтоді, як Конгрес ухвалив додаткове фінансування допомоги іноземним союзникам.

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Новий пакет військової допомоги став 56-им, який адміністрація президента США виділяє за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority) – вона передбачає постачання військової допомоги безпосередньо зі складів американської армії.