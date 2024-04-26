28 квітня на сцені всесвітньо відомого Carnegie Concert Hall виступить Національний ансамбль Київська камерата під керівництвом всесвітньо відомої Керрі Лінн Вілсон за участю зіркової мецо-сопрано Джойс ДіДонато та всесвітньо відомого українського хору “Думка” з Нью-Йорка.

Національний ансамбль "Київська камерата"

Концерт «Київської Камерати» стане грандіозною подією великого благодійного концертного туру по США.

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Останнім часом у Карнеґі-Голі постійно лунає українська музика, а твори сучасних композиторів, як-от Валентин Сильвестров, Мирослав Скорик, Євген Станкович, Вікторія Польова, Олександр Щетинський, Олександр Козаренко, Володимир Зубицький і Золтан Алмаші вперше покажуть американському глядачеві.

Концерт у Карнеґі-Гол, окрім презентації скарбів української музичної культури, має благодійну мету – збір коштів на гуманітарні потреби українських міст. Організатори та партнери туру «Київська камерата» – USA for Ukraine і Dom Master Klass Cultural Center.

Всесвітньо відома диригентка, канадка українського походження Керрі-Лінн Вілсон долучається до унікальної мистецької події – з 27 квітня по 5 травня триватимуть гастролі «Київської камерати» у США.

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Кері-Лінн Вілсон підтримувала Україну з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Ukrainian Freedom Orchestra – "солдати музики" України

У 2022 році саме вона створила Ukrainian Freedom Orchestra – унікальний ансамбль, який складається виключно з українських музикантів. Того ж року Ukrainian Freedom Orchestra розпочав історичний тур Європою та Америкою, виступаючи на найпрестижніших майданчиках світу. Цей тур став потужним голосом України та українського музичного мистецтва у світі. Влітку 2024 року відбудеться другий тур Ukrainian Freedom Orchestra по всьому світу.

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Кері-Лінн Вілсон

«Путін прямо сказав, що він не тільки вважає, що українська земля має бути частиною Російської імперії, але він вважає, що українська культура є російською культурою. Я заперечую це ", - каже Кері-Лінн Вілсон. «Україна – горда і незалежна нація зі своєю історією і особливо культурою. Я називаю учасників Ukrainian Freedom Orchestra «солдатами музики», і сама наша присутність – разом з іншими українськими музикантами та ансамблями, такими як «Київська камерата» – потужне підтвердження, що ви не можете стерти або замовчати культуру».

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Вілсон разом із Богданою Півненко, художньою керівницею «Київської камерати», ретельно склала програму українських прем’єр в США.

Богдана Півненко

«Я чекаю тріумфу української музики у світі», – говорить Півненко . «Вірю, що після нашого концертного туру Сполученими Штатами Америки інтерес до українських композиторів зросте. І ще більше гратимуть їх не лише українські виконавці. Зараз їх грають але, на жаль, не так часто, як хотілося б».

Кері-Лінн Вілсон

Зіркове сопрано Джойс ДіДонато та український хор «Думка» з Нью-Йорка були спеціально запрошені, щоб гідно представити українську музику американській публіці. Важливо наголосити, що це буде благодійний виступ всіх запрошених зірок.

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Від початку повномасштабної війни українська культура зробила значний прорив. Зокрема, відбулися прем’єри творів сучасних українських композиторів: гімн-реквієм Золтана Алмаша «Місто Маріуполь», присвячений Маріуполю; “Буча. Lacrimosa » Вікторії Польової, «Одеська рапсодія» Євгена Оркіна.

У 2022 році в Україні відбулися світові прем’єри опер сучасних українських композиторів: «Катерина» композитора Олександра Родіна; «Страшна помста» Євгена Станкович, автор музики та лібрето.

Україна невпинно здобуває заслужене міжнародне визнання. І всім дуже важливо розуміти, що за це визнання заплачена дуже висока ціна.