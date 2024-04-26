Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вночі 26 квітня спалили російський, багатоцільовий вертоліт Ка-32, який знаходився на московському аеродромі Астафьєво. Про цей аеропорт відомо, що обслуговує літаки бізнес-авіації.

Співрозмовник додав, що це успішна диверсія ГУР.

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Літальний апарат використовували для авіапідтримки російської армії, а саме — для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій.

Характеристика вертольота Ка-32

Ка-32 (за кодифікацією НАТО: Helix-C) — радянський і російський середній транспортний вертоліт співвісної схеми з двома турбовальними двигунами і шасі, що не забираються.

Ка-32 - цивільна модифікація пошуково-рятувального гелікоптера Ка-27ПС, розробленого ОКБ ім. М.Камова.

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За документ, внесений Японією і Сполученими Штатами, проголосували 13 з 15 членів Радбезу. Проти висловилася лише Росія, Китай – утримався.

Ка-27ПС - призначений для пошуково-рятувального забезпечення польотів літальних апаратів над морем і суходолом. Він також має забезпечувати проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях кораблів і суден вдень і вночі, в простих і складних метеоумовах, при хвилюванні моря до 5 балів поодиноко і при взаємодії з кораблями.

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Відео знищення Ка-32

ГУР збило російський бомбардувальник ТУ-22М3 з ЗРК С-200

Минулого тижня у п'ятницю, 19 квітня,  ГУР знищило ворожий дальній стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 із ЗРК С-200.

ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше був уражений російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти до району Ставрополя, де впав і розбився. 

Причиною авіакатастрофи в Міноборони РФ назвали «технічну несправність».

ГУР атакувало російський авіаційний завод у Татарстані

Вранці у середу, 17 квітня, безпілотники ГУР влучили в авіазавод ім. Горбунова в Казані, який виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М.

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Місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж зазначили, що вранці перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі Казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалась евакуація персоналу з території підприємства.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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