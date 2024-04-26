Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вночі 26 квітня спалили російський, багатоцільовий вертоліт Ка-32, який знаходився на московському аеродромі Астафьєво. Про цей аеропорт відомо, що обслуговує літаки бізнес-авіації.
Співрозмовник додав, що це успішна диверсія ГУР.
Літальний апарат використовували для авіапідтримки російської армії, а саме — для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій.
Характеристика вертольота Ка-32
Ка-32 (за кодифікацією НАТО: Helix-C) — радянський і російський середній транспортний вертоліт співвісної схеми з двома турбовальними двигунами і шасі, що не забираються.
Ка-32 - цивільна модифікація пошуково-рятувального гелікоптера Ка-27ПС, розробленого ОКБ ім. М.Камова.
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Ка-27ПС - призначений для пошуково-рятувального забезпечення польотів літальних апаратів над морем і суходолом. Він також має забезпечувати проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях кораблів і суден вдень і вночі, в простих і складних метеоумовах, при хвилюванні моря до 5 балів поодиноко і при взаємодії з кораблями.
Відео знищення Ка-32
ГУР збило російський бомбардувальник ТУ-22М3 з ЗРК С-200
Минулого тижня у п'ятницю, 19 квітня, ГУР знищило ворожий дальній стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 із ЗРК С-200.
ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше був уражений російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти до району Ставрополя, де впав і розбився.
Причиною авіакатастрофи в Міноборони РФ назвали «технічну несправність».
ГУР атакувало російський авіаційний завод у Татарстані
Вранці у середу, 17 квітня, безпілотники ГУР влучили в авіазавод ім. Горбунова в Казані, який виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М.
Місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж зазначили, що вранці перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі Казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалась евакуація персоналу з території підприємства.
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