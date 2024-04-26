Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вночі 26 квітня спалили російський, багатоцільовий вертоліт Ка-32, який знаходився на московському аеродромі Астафьєво. Про цей аеропорт відомо, що обслуговує літаки бізнес-авіації.

Співрозмовник додав, що це успішна диверсія ГУР.

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Літальний апарат використовували для авіапідтримки російської армії, а саме — для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій.

Характеристика вертольота Ка-32

Ка-32 (за кодифікацією НАТО: Helix-C) — радянський і російський середній транспортний вертоліт співвісної схеми з двома турбовальними двигунами і шасі, що не забираються.

Ка-32 - цивільна модифікація пошуково-рятувального гелікоптера Ка-27ПС, розробленого ОКБ ім. М.Камова.

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Ка-27ПС - призначений для пошуково-рятувального забезпечення польотів літальних апаратів над морем і суходолом. Він також має забезпечувати проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях кораблів і суден вдень і вночі, в простих і складних метеоумовах, при хвилюванні моря до 5 балів поодиноко і при взаємодії з кораблями.

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Відео знищення Ка-32