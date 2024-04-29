Упродовж березня 2024 року внаслідок авіаційних та ракетних ударів з боку російської армії в Україні загинуло на 20% більше цивільних, ніж у лютому.

Про це повідомило Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Понад 600 цивільних українців загинули або постраждали в березні внаслідок війни

Спираючись на дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, аналітики зазначили, що в березні 604 цивільних українців були вбиті або поранені внаслідок російських ударів.

«Це означає збільшення (кількості жертв внаслідок агресії РФ -  ред.) на 20% порівняно з попереднім місяцем. Ці смерті пов’язані з ракетними та авіаційними ударами по усій Україні та збільшенням кількості бомбардувань на лінії фронту», – йдеться у зведенні.

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Минулого місяця внаслідок ударів російської авіації загинули 57 дітей, що вдвічі більше, ніж у лютому. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано 31 366 втрат серед цивільного населення на підконтрольних Україні та тимчасово окупованих Росією територіях – 10 810 людей були вбиті, ще 20 556 зазнали поранень.

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«Ці цифри підкреслюють величезні людські жертви, спричинені незаконним вторгненням Росії в Україну», – зазначили у британській розвідці.

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У звіті також наголошується на посиленні скоординованих ударів Росії по українській критичній інфраструктурі, внаслідок чого 20 об’єктів були зруйновані або пошкоджені.

Росія втратила у війні 450 тисяч військових

У війні проти України Росія втратила близько 450 тисяч військових убитими й пораненими. 

Про це заявив міністр у справах збройних сил Міністерства оборони Великої Британії Лео Докерті.

«За нашими оцінками, приблизно 450 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені, і ще десятки тисяч дезертували з початку конфлікту», - заявив Докерті.

Водночас до цього числа не входять убиті й поранені найманці зі складу російських приватних військових компаній - таких, наприклад, як ПВК «Вагнера». Їхня кількість невідома.

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