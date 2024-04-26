Сьогодні Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському. Його підозрюють у заволодінні державною землею. Міністра на два місяці відправили під варту з альтернативою застави.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Сольського відправили під варту

Суд постановив застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб (до 24 червня 2024 року включно) з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн 700 тисяч гривень. Прокурори просили призначити заставу в розмірі 200 млн гривень.

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У разі внесення застави Сольський буде зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не виїжджати з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Крім того, міністрові заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

Більше по темі Міністр Сольський написав заяву про відставку Голова Верховної Ради повідомив, що до ВРУ надійшла заява про відставку міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

Міністр Сольський подав у відставку

До Верховної Ради надійшла заява про відставку міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, повідомив Голова ВР Руслан Стефанчук.

Він додав, що заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань.

Пізніше Сольський підтвердив, що написав заяву про відставку.

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"Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку – буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі – продовжу працювати", – зазначив Сольський.

Справа Сольського

У НАБУ 23 квітня заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на Сумщині на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Про підозру повідомили організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину.

"Йому інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України", - сказано в повідомленні.

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Очільник Мінагрополітики Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.