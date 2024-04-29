Конфіскація російських активів за кордоном на суму близько 320 мільярдів доларів може профінансувати боротьбу України проти військової агресії Російської Федерації до кінця 2028 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Конфісковані гроші РФ можуть фінансувати українську армію роками

Минулого тижня Україна отримала від США життєво важливу допомогу в розмірі майже 61 мільярд доларів, однак Києву потрібен середньотерміновий план фінансування, щоб протистояти натиску РФ. Залучення заморожених активів РФ для надання компенсації за збитки, завдані війною, має бути центральною темою в цьому контексті.

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У статті сказано, що США пропонують відкрити новий збір коштів для Києва шляхом капіталізації відсоткових платежів, що накопичуються в Euroclear — кліринговій палаті в Бельгії, де зберігається велика частина російських активів. Спеціалізована компанія, ймовірно, випустить облігації, забезпечені майбутніми відсотковими ставками, та виплатить прибутки Україні.

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"Це рішення допоможе, але не змінить гру, оскільки це дасть змогу фінансувати Україну менш ніж пів року. Однак отримання Києвом 320 мільярдів доларів — це зовсім інша річ. Це дасть змогу фінансувати військові дії щонайменше до кінця 2028 року», — йдеться у повідомленні.

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На думку авторів статті, якщо війна закінчиться до 2028 року, ці кошти можна використати для відновлення України, на що потрібно, за оцінками Світового банку, близько 486 мільярдів доларів.

У публікації зазначається, що потреби Києва у майбутньому залежать від того, яка вестиметься війна. Оборонна кампанія коштуватиме дешевше, ніж спроба вигнати війська РФ з великих територій. "Але з огляду на те, що Кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше стільки ж на рік, як 88 мільярдів євро, виділених її союзниками на 2023 рік", - наголошують автори.

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У США є лише 5 млрд доларів активів РФ, а основна частина зберігається в ЄС, який має юридичні сумніви щодо їхньої конфіскації.

За даними Kiel Institute, станом на кінець лютого союзники України – переважно Європейський Союз – зобов’язалися виділити, але ще не виділили 103 мільярди євро.

ПАРЄ одноголосно схвалила резолюцію про спрямування активів РФ на відновлення України

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про підтримку відбудови України. Євродепутати закликають усі країни, де Російська Федерація має рахунки, вжити необхідних заходів, щоб забезпечити передання цих активів для відновлення інфраструктури України.

За резолюцію ПАРЄ проголосували 134 учасники засідання, проти — жоден. Рада Європи, зокрема, закликала до створення міжнародного компенсаційного механізму під її егідою.