Служба безпеки України оголосила підозру генеральному директору російської компанії «Дослідне конструкторське бюро «Новатор» Фаріду Абдрахманову.

Гендиректор допомагав РФ розпочати повномасштабне вторгення РФ в Україну

Очолюване Абдрахмановим підприємство є головним виробником крилатих ракет «Калібр», а сам він входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва Росії.

Встановлено, що фігурант брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, зокрема організував серійне виробництво й безперебійні поставки ракетного озброєння для загарбницьких угруповань.

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У подальшому російські війська масово використовували «Калібри» для повітряних ударів по Україні. Основними цілями ворога були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, зокрема житлові будинки, лікарні й енергогенерувальні підприємства.

СБУ зібрала на Абдрахманова доказову базу. Йому інкримінується планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

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До 15 років ув'язнення засуджено трьох українців, які воювали на боці РФ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на трьох чоловіків, які входили до складу угруповань Південного військового округу Збройних сил Росії та воювали проти Сил оборони на сході України, засудили до 15 років позбавлення волі.

“Зловмисниками є двоє снайперів та командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу Росії”, - йдеться у повідомленні.

Українські захисники захопили ворожих поплічників у полон під час запеклих боїв під Бахмутом і Мар’їнкою.