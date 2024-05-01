Мер Геннадій Труханов вважає, що у ворога розпочались "сакральні дати".

"Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я", - сказав він.

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