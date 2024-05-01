Троє людей загинуло внаслідок російської ракетної атаки на Одесу ввечері у вівторок, 30 квітня, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Відомо, що ще троє людей дістали поранення.

В результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибиті вікна та двері

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Мер Геннадій Труханов вважає, що у ворога розпочались "сакральні дати".

"Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я", - сказав він.

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