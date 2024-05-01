Уламки зруйнованого росіянами літака АН-225 «Мрія» перетворили на прикраси в благодійній колекції «оМРІЯна помста», весь дохід від продажу якої піде на допомогу ГУР МО України. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ініціаторів проєкту.

Уламок фюзеляжу легендарного літака для створення унікальної колекції передала парамедикиня Галина Алмазова, яка разом зі своїм підрозділом відбивала запеклі атаки на аеродром у Гостомелі, опікуючись пораненими.

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«Покидаючи Гостомель, я не знала, що буде далі, але готувалась до будь-чого. В останню мить взяла з собою маленькі уламки великого літака як серце всієї України. Мені, як медику, хотілося зберегти його пульсацію, зробити бодай щось, щоб літак продовжував жити, щоб не вмирала наша мрія», - розповіла військовослужбовиця ЗСУ, захисниця Гостомеля Галина Алмазова, яка спільно з телеведучою Тетяною Гончаровою, артдиректоркою ювелірного бренду Мариною Фроловою та БФ «Козак Драйв» ініціювали проєкт.

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Мета створення благодійної колекції «оМРІЯна помста» - збір на спеціальне обладнання для посилення ефективності технічної розвідки ГУР МО в рамках постійного діючого проєкту «Робимо вітер ворогу».

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До лімітованої серії прикрас з уламками фюзеляжу зруйнованої «Мрії» увійшли 2 брошки-артефакти - «Турбіна» та «Літак».

Брошка «Літак» відтворює силует «Мрії». В дизайні використано найвпізнаваніший ракурс літака, яким його бачили на презентаціях та закарбували на фото по всьому світу. Автори доповнили його наконечником у вигляді тризуба. Наклад – 225 одиниць.

Брошка «Турбіна» апелює до унікальної риси гіганта — шести двигунів, які робили «Мрію» найпотужнішим цивільним транспортним літаком у світі. Наклад - 1000 одиниць.

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Дизайн брошок - спільна розробка артдиректорки Марини Фролової та ювелірного бренду Karpenko Jewelry.

«Цей вибір був не випадковий, адже власник бренду - військовослужбовець ЗСУ, який бʼється за те, щоб наша оМРІЯна помста відбулась і Україна перемогла», - розповіли ініціатори проєкту.

Чи можна було врятувати «Мрію»

Дмитро Антонов, командир “Мрії”, розповів Kyiv Post, що літак можливо було врятувати, втім екскерівництво “мабуть, дуже хотіло допомогти тим, хто хотів взяти Київ за три дні”.

За словами Антонова, ще на початку 2022 року була можливість перекинути весь флот до резервного аеродрому в німецькому Лейпцигу.

“Цього не сталося. І це рішення нашого керівництва”, - сказав командир “Мрії”.

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Екіпаж був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини навіть за кілька годин до вторгнення, але команди на зліт так і не отримав.

“Зараз я розумію, що можливо б навіть було передати “Мрію” у Бориспіль, навіть не у Львів, не у Німеччину, не у Польщу”.

Командир найбільшого літака розвідає: на кадрах відео, знятому з безпілотника в день знищення літака, видно, що “Мрію” навмисно підпалили.

“Поклали біля “Мрії” боєкомплект, і цей боєкомплект вибухнув. І внаслідок цього вибуху загинув літак”, - каже Антонов.

Як запевняє слідство, фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту напередодні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році для підготовки до його захисту.