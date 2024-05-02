Вчора ввечері російська армія завдала удару балістичними ракетами по Одесі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, вщент знищено складські приміщення та відділення Нової пошти. Внаслідок удару 14 людей дістали поранень.
Війська РФ вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість поранених внаслідок ракетного удару військ РФ увечері 1 травня збільшилась до 14.
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«Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна», - зазначив Кіпер.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов додав: «Наші структури проводять обстеження житлових будинків, що знаходяться поруч, на наявність вибитих вікон і дверей».
У «Новій пошті» заявили, що російська ракета поцілила в її сортувальне депо та відділення.
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Атака на Одесу 30 квітня
Троє людей загинуло внаслідок російської ракетної атаки на Одесу ввечері у вівторок, 30 квітня, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Відомо, що ще троє людей дістали поранення.
В результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибиті вікна та двері.
Мер Геннадій Труханов вважає, що у ворога розпочались "сакральні дати".
"Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я", - сказав він.
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