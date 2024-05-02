У «Новій пошті» заявили , що російська ракета поцілила в її сортувальне депо та відділення.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов додав : «Наші структури проводять обстеження житлових будинків, що знаходяться поруч, на наявність вибитих вікон і дверей».

Атака на Одесу 30 квітня

Троє людей загинуло внаслідок російської ракетної атаки на Одесу ввечері у вівторок, 30 квітня, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Відомо, що ще троє людей дістали поранення.

В результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибиті вікна та двері.

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Мер Геннадій Труханов вважає, що у ворога розпочались "сакральні дати".

"Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я", - сказав він.