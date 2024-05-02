Президент Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Відповідний указ №257/2024 оприлюднений на сайті президента.

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Президент звільнив Вітюка

«Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України», – йдеться у документі.

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Зеленський, СБУ та сам Вітюк наразі публічно не коментували звільнення.

Очільник кібербезпеки Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку “Беркуту”

У 2014 році генерал Служби безпеки України Ілля Вітюк фільмував розстріли на Майдані з боку “Беркуту”.

Цю інформацію журналістам «Слідство.Інфо» підтвердили в Офісі Генпрокурора, а також колишній керівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк.

Більше по темі У Вінниці СБУ затримала рецидивіста, який працював на «вагнерівців» Служба безпеки України викрила рецидивіста, який передавав інформацію про базування ЗСУ російській приватній військовій компанії «Вагнер».

Зазначається, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській під час Революції Гідності спецпризначенці київського «Беркуту» застрелили 48 протестувальників і поранили ще 80-х.

На одному з відео на 3 хвилині 10 секунд зі сторони «Беркуту», а саме на розі вулиць Банкової та Інститутської з’являється чоловік у цивільному одязі й темній шапці. Він знімає на свій телефон, як бійці спецпідрозділу «Беркуту» стріляють у мітингувальників.