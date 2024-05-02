Президент Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
Відповідний указ №257/2024 оприлюднений на сайті президента.
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Президент звільнив Вітюка
«Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України», – йдеться у документі.
Зеленський, СБУ та сам Вітюк наразі публічно не коментували звільнення.
Очільник кібербезпеки Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку “Беркуту”
У 2014 році генерал Служби безпеки України Ілля Вітюк фільмував розстріли на Майдані з боку “Беркуту”.
Цю інформацію журналістам «Слідство.Інфо» підтвердили в Офісі Генпрокурора, а також колишній керівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк.
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Зазначається, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській під час Революції Гідності спецпризначенці київського «Беркуту» застрелили 48 протестувальників і поранили ще 80-х.
На одному з відео на 3 хвилині 10 секунд зі сторони «Беркуту», а саме на розі вулиць Банкової та Інститутської з’являється чоловік у цивільному одязі й темній шапці. Він знімає на свій телефон, як бійці спецпідрозділу «Беркуту» стріляють у мітингувальників.
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