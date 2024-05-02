У Тамбовській області Росії цигани привезли в пункт приймання металобрухту російський безпілотник “Орлан-10”, який Москва вважає найефективнішим дроном російської армії. Працівники пункту викликали поліцію і саперів, пише російський Telegram-канал Baza.

“Найімовірніше, це розвідувальний Орлан-10. Де було вкрадено чи знайдено цей безпілотник, зараз з’ясовує поліція. За уточненими даними, безпілотник після дослідження відправлять до Москви”, - пише Baza.

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Що таке "Орлан-10"

"Орлан-10" - новітній російський безпілотник, розроблений і вироблений петербурзьким підприємством «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ). Дрон призначений для розвідки і спостереження. Він може транслювати цілі для ураження різними бойовими машинами, а також використовуватися для коригування артилерійського вогню і радіоелектронної боротьби.

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На початку вторгнення в Україну Міноборони Росії заявляло, що "Орлан-10" застосовується на фронті ще й в ударному варіанті. Для цього його оснащують осколково-фугасними міні-бомбами, переробленими з боєприпасів ВОГ-25 для підствольного гранатомета, а потім запускають із катапульти.

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Близько 10 безпілотників виявили в Московській області після танення снігу

Минулого тижня видання Moscow Times повідомило, що близько 10 безпілотників виявили в лісах Московської області після танення снігу. У Міноборони Росії закликали громадян до пильності.

“Неприємні сюрпризи можуть чекати на любителів дозвілля на природі: замість перших квітів ви можете наштовхнутися на відталий БПЛА. Найімовірніше, ці “пташки” були придушені засобами радіоелектронної боротьби", - кажуть у російському міністерстві.

Київ систематично атакує дронами територію РФ

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну безпілотники ЗСУ неодноразово атакували Москву та міста в інших областях Росії.

Вчора, 1 травня, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вчергове атакували ворожий нафтопереобний завод у Рязанській області Росії. Про це того ж дня повідомили джерела Kyiv Post у спецслужбах.

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"Це спецоперація ГУР", - сказав наш співрозмовник, додавши, що "це було яскраво".

За словами очевидців, атака на нафтопереробний завод відбулася близько третьої ночі. Спочатку було чутно гул, а потім прогриміли два вибухи.

За даними губернатора Рязанської області, кілька дронів було збито на підльоті до регіону.