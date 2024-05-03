Під час засідання Постійної ради ОБСЄ Європейський Союз заявив, що шлях до справедливого і тривалого миру лежить через повне і безумовне виведення Росією всіх своїх військ із усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Росія повинна вивести свої війська з України

"Ми вкотре наголошуємо, що шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру лежить через негайне, повне і безумовне виведення агресором, Росією, всіх своїх сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та повагу до суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначається в заяві.

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У ЄС запевнили, що продовжать глобальну інформаційну роботу, співпрацю з Україною та іншими партнерами "для забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки всеосяжного, справедливого та тривалого миру, а також ключових принципів і цілей української Формули миру, заснованої на Статуті ООН".

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Євросоюз вкотре закликав Росію дотримуватися міжнародного права та виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Зокрема, шляхом негайного та безумовного звільнення всіх свавільно затриманих цивільних осіб, "а також надання українським військовополоненим захисту та гуманного поводження, на які вони мають право згідно з міжнародним правом".

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"Відповідальність буде забезпечена, а справедливість буде відновлена для всіх жертв російської агресії", - наголосили в ЄС.

Без України проєкт возз’єднання Європи є незавершеним

З нагоди 20-ї річниці розширення Євросоюзу високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Україна має історичне вікно можливостей, щоб пов'язати себе з ЄС.

«Робота з возз’єднання континенту поки не є завершеною. Ми знали це до 2022 року, і ми навіть більше знаємо про це сьогодні, коли відбувається російська агресивна війна проти України. Протягом минулих років мільйони європейців продемонстрували бажання та надію приєднатися до Європейського проєкту.

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Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова і Грузія мають історичне вікно можливостей для того, щоб міцно пов’язати своє майбутнє з Європейським Союзом», - зазначив Боррель.