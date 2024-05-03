Вдень у Харкові пролунала серія вибухів. Місцева влада підтвердила, що росіяни обстріляли місто, ймовірно, КАБами. Пошкоджено житлову прибудову, трамвай з пасажирами. Відомо про одну загиблу та одного пораненого. Атака на приватний сектор Харкова Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що попередньо росіяни скинули на місто керовану авіабомбу. Зафіксовано удари по Холодногірському району Харкова. Зафіксовано загорання приватного будинку. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару пошкоджено трамвай, у якому перебували пасажири. За словами міського голови, під ударом був приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків. На місці удару розпочалася пошуково-рятувальна операція, під завалами знаходяться люди. Пізніше Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок удару загинула жінка пенсійного віку. Більше по темі Росіяни обстрілюють Харків та область Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.