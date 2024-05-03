Бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно із операторами HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор".

"Коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, придбаний за донати благодійників Фонду "Повернись живим", - йдеться в повідомленні Головного Управління Розвідки.

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Спецоперації ГУР

У січні дрони ГУР атакували нафтобазу та енергокомпанію в російському Орлі. За операцією стояли Головне управління розвідки України за сприяння Мінцифри та фонд "Повернись Живим".

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У квітні українські військові вдарили по російській радіолокаційній системі «Подльот» вартістю понад 5 мільйонів доларів. 

Робота ССО на Запорізькому напрямку

У квітні оператори 3-го окремого полку ССО виявили та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Житель" під час розвідки на Запорізькому напрямку.

Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі
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Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі

Джерeла Kyiv Post підтверджують, що дрони української воєнної розвідки атакували завод "Базальт" у Тулі.

А в березні Сили спеціальних операцій повідомили про знищення десятка важкої та автомобільної техніки російських військ на цьому ж напрямку.

 

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