Російська держава причетна до кібератак, які здійснила група APT28. Атаки були направлені на Німеччину, Чехію та проти інших країн-членів НАТО.

"Ми рішуче засуджуємо зловмисні кібернетичні дії, що мають на меті підірвати наші демократичні інституції, національну безпеку та наше вільне суспільство. Такі шкідливі кібернетичні дії, спрямовані проти Німеччини та Чехії, підкреслюють, що кіберпростір є ареною протистояння у всі часи. Актори, залучені до створення кібернетичних загроз, постійно прагнуть дестабілізувати Альянс", - йдеться у заяві НАТО.

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Союзники НАТО заявили про готовність дати рішучу відповідь на постійні кібернетичні загрози, які спрямовані проти демократичної системи та критичної інфраструктури країн. Альянс буде застосовувати всі можливості, щоб виявити, стримати, оборонятися та побороти усе проти спектру кібернетичних загроз за підтримки одне одного та за тісної координації.

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"Ми закликаємо всі держави, включаючи Росію, поважати власні міжнародні зобов’язання та дотримуватися міжнародного права, діяти в рамках відповідальної державної поведінки у кібернетичному просторі, як це було погоджено всіма членами Об’єднаних Націй" - наголошується у заяві.

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Європейський Союз також засудив кібератаки Росії

У цей же день високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені 27 країн-членів виступив із заявою, в якій засудив підривні дії Росії у кіберпросторі, спрямовані проти країн ЄС та європейських партій напередодні виборів до Європарламенту, повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву Європейської Ради.

"Шкідлива кіберкампанія демонструє продовження тенденції безвідповідальної поведінки Росії у кіберпросторі, спрямованої на демократичні інституції, урядові установи та критичну інфраструктуру по усьому ЄС та за його межами", - зазначено в заяві.

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Росіяни здійснюють кібератаки на США

Американська корпорація Microsoft заявила, що впродовж останніх 45 днів активізувалися російські хакерські групи, які намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США.

Ще одна кампанія, інспірована РФ, поширює в Мережі дезінформацію різними мовами. Повідомлення, зазвичай, починаються з того, що про це, нібито, пише «викривач» або «журналіст». Після цього фейковий контент поширюється низкою вебсайтів, серед яких DC Weekly. Miami Chronical та The Intel Drop.