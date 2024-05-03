Згідно з аналізом RDNA-3, для відновлення України після російської агресії необхідно виділити 486 мільярдів доларів. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами урядовця, позиція України незмінна та принципова — «Росія повинна за все заплатити сповна».

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«Триває боротьба за свободу України. Але вже зараз ми плануємо відновлення, залучаємо до цього партнерів та шукаємо ресурси... Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання — зробити так, щоб заморожені на Заході російські активи були спрямовані на користь України», - наголосив Прем’єр-міністр.