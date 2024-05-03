Згідно з аналізом RDNA-3, для відновлення України після російської агресії необхідно виділити 486 мільярдів доларів. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За словами урядовця, позиція України незмінна та принципова — «Росія повинна за все заплатити сповна».
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«Триває боротьба за свободу України. Але вже зараз ми плануємо відновлення, залучаємо до цього партнерів та шукаємо ресурси... Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання — зробити так, щоб заморожені на Заході російські активи були спрямовані на користь України», - наголосив Прем’єр-міністр.
Заморожені російські активи від G7
Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання — зробити так, щоб заморожені на Заході російські активи були спрямовані на користь України, зазначає Шмигаль.
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Країни G7 визначаться із позицією щодо заморожених російських активів до саміту «Великої сімки» у червні.
«Скоріше за все, ця дискусія закінчиться десь приблизно до кінця травня. Буде досягнутий якийсь компроміс, який потім оформлять неформальним рішенням країн G7, який потім вони імплементуватимуть у себе в кожній країні», - розповів міністр юстиції, Денис Малюська, в ефірі телемарафону.
Прибутки від заморожених активів РФ підуть на відбудову
Прибутки від російських заморожених активів навряд чи підуть на закупівлю зброї для України. Про це у квітні повідомив радник керівника Офісу президента Владислав Власюк.
«Прибутки від розміщених активів, це 7-8 млрд доларів на рік в Європейській зоні, які Росія генерує з розміщених в Європейському союзі коштів, я думаю, реалістично говорити, що ці кошти будуть використовуватися або на пряму допомогу бюджету, або на відбудову. Але навряд чи на зброю», - заявив Власюк.
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