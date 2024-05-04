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«В результаті сталися масштабні руйнування та пожежа складських приміщень. Площа пожежі склала біля 4 тисяч квадратних метрів», - повідомили в ДСНС.

Влучили по території цивільного підприємства в Індустріальному районі.

За дві години росіяни повторно атакували місто.

У ДСНС розповіли, що спочатку ворожа авіація завдала бомбового удару по Немишлянському району. Загорілися залишки деревини та трава.

Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

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«Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога», - повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок.

Також ракетою окупанти вдарили по Одеському району.

На Дніпропетровщині збили російську ракету

Тривога сьогодні вдень лунала й на Дніпропетровщині.

Росіяни спрямували на область ракету.

Її збили наші сили ППО у небі над Дніпровським районом.

«Наші оборонці приземлили ракету. Її збили в небі над Дніпровським районом», - написав очільник області Сергій Лисак.

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Нова тактика ударів РФ

У Силах оборони розповіли, що росіяни змінили тактику обстрілів українських міст та сіл.

За словами речника Сил оборони півдня, армія РФ почала активно бити балістикою з території Криму. Адже ці платформи більш мобільні та діють значно швидше.

Саме тому зараз є небезпека застосування ракетного озброєння саме з тимчасово окупованого півострова.