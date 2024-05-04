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Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждало шестеро людей. 

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Обласна влада уточнила наслідки обстрілу міста. 

Вдень росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харкова

У ДСНС розповіли, що спочатку ворожа авіація завдала бомбового удару по Немишлянському району. Загорілися залишки деревини та трава. 

За дві години росіяни повторно атакували місто. 

Влучили по території цивільного підприємства в Індустріальному районі.

«В результаті сталися масштабні руйнування та пожежа складських приміщень. Площа пожежі склала біля 4 тисяч квадратних метрів», - повідомили в ДСНС. 

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Армія РФ завдала ракетного удару по Одещині

Також ракетою окупанти вдарили по Одеському району. 

Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі відповідні служби.

Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. 

«Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога», - повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. 

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На Дніпропетровщині збили російську ракету

Тривога сьогодні вдень лунала й на Дніпропетровщині. 

Росіяни спрямували на область ракету. 

Її збили наші сили ППО у небі над Дніпровським районом. 

«Наші оборонці приземлили ракету.  Її збили в небі над Дніпровським районом», - написав очільник області Сергій Лисак. 

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Нова тактика ударів РФ 

У Силах оборони розповіли, що росіяни змінили тактику обстрілів українських міст та сіл. 

За словами речника Сил оборони півдня, армія РФ почала активно бити балістикою з території Криму. Адже ці платформи більш мобільні та діють значно швидше.

Саме тому зараз є небезпека застосування ракетного озброєння саме з тимчасово окупованого півострова.

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