Оновлено 21:00
Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждало шестеро людей.
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Обласна влада уточнила наслідки обстрілу міста.
Вдень росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харкова
У ДСНС розповіли, що спочатку ворожа авіація завдала бомбового удару по Немишлянському району. Загорілися залишки деревини та трава.
За дві години росіяни повторно атакували місто.
Влучили по території цивільного підприємства в Індустріальному районі.
«В результаті сталися масштабні руйнування та пожежа складських приміщень. Площа пожежі склала біля 4 тисяч квадратних метрів», - повідомили в ДСНС.
Армія РФ завдала ракетного удару по Одещині
Також ракетою окупанти вдарили по Одеському району.
Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі відповідні служби.
Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок.
«Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога», - повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
Росіяни обстрілюють Харків та область
На Дніпропетровщині збили російську ракету
Тривога сьогодні вдень лунала й на Дніпропетровщині.
Росіяни спрямували на область ракету.
Її збили наші сили ППО у небі над Дніпровським районом.
«Наші оборонці приземлили ракету. Її збили в небі над Дніпровським районом», - написав очільник області Сергій Лисак.
Нова тактика ударів РФ
У Силах оборони розповіли, що росіяни змінили тактику обстрілів українських міст та сіл.
За словами речника Сил оборони півдня, армія РФ почала активно бити балістикою з території Криму. Адже ці платформи більш мобільні та діють значно швидше.
Саме тому зараз є небезпека застосування ракетного озброєння саме з тимчасово окупованого півострова.
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