Російські війська перейшли до нової тактики ударів по Україні.
Про це розповів начальник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
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Росіяни почали активніше бити балістикою
Під час атак росіяни почали активно використовувати «Іскандер-М» з території тимчасово окупованого Криму.
За словами Плетенчука, окупанти застосовують для ударів різні платформи. Однак, найчастіше - саме «Іскандери».
Таку тактику речник пояснює особливостями балістичного озброєння.
«Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання - ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику - і швидкість інша, і час на реакцію менший», - сказав він в ефірі телемарафону.
Дмитро Плетенчук наголосив, що наразі небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму.
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