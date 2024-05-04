Російські війська перейшли до нової тактики ударів по Україні.

Про це розповів начальник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

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Росіяни почали активніше бити балістикою

Під час атак росіяни почали активно використовувати «Іскандер-М» з території тимчасово окупованого Криму.

За словами Плетенчука, окупанти застосовують для ударів різні платформи. Однак, найчастіше - саме «Іскандери».

Таку тактику речник пояснює особливостями балістичного озброєння.

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«Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання - ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику - і швидкість інша, і час на реакцію менший», - сказав він в ефірі телемарафону.

Дмитро Плетенчук наголосив, що наразі небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму.