У ніч проти 6 травня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вразили швидкісний катер російської окупаційної армії в тимчасово окупованому Криму, повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.

"Це успішна спецоперація ГУР", - сказало наше джерело.

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Співрозмовник уточнив, що наразі встановлюється ступінь ушкодження катера, але, скоріше за все, катер знищений і пішов на дно. Для атаки був застосований морський дрон Magura V5 українського виробництва. Атака відбулася в районі бухти Вузька (район Чорноморське).

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На вході в Севастопольську бухту російські військові встановлюють додаткові баржі для захисту від українських морських дронів, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

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Відео ліквідації швидкісного катеру

Українські дрони MAGURA V5 уразили російський корабель "Сєрґєй Котов"

У ніч проти 5 березня ГУР успішно здійснило спецоперацію з ураження російського патрульного корабля "Сєрґєй Котов" неподалік Керченської протоки.

"Правда, що йому [ред. кораблю] дуже погано", - з усмішкою тоді розповів наш співрозмовник.

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Корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Що таке MAGURA V5

Розроблений в Україні безпілотний надводний апарат MAGURA V5 може виконувати різноманітні морські операції, в тому числі спостереження, розвідку, патрулювання та бойові місії.

Завдяки своєму гідродинамічному корпусу та маневреності V5 демонструє можливості квазі-невидимості.

Його довжина - 5,5 метра, ширина - 1,5 метра, крейсерська швидкість становить 40,7 кілометра на годину, максимальна - 77,8 кілометра на годину, дальність плавання сягає близько 833 кілометрів.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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