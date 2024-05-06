У ніч проти 6 травня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вразили швидкісний катер російської окупаційної армії в тимчасово окупованому Криму, повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.
"Це успішна спецоперація ГУР", - сказало наше джерело.
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Співрозмовник уточнив, що наразі встановлюється ступінь ушкодження катера, але, скоріше за все, катер знищений і пішов на дно. Для атаки був застосований морський дрон Magura V5 українського виробництва. Атака відбулася в районі бухти Вузька (район Чорноморське).
На вході в Севастопольську бухту російські військові встановлюють додаткові баржі для захисту від українських морських дронів, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру
Відео ліквідації швидкісного катеру
Українські дрони MAGURA V5 уразили російський корабель "Сєрґєй Котов"
У ніч проти 5 березня ГУР успішно здійснило спецоперацію з ураження російського патрульного корабля "Сєрґєй Котов" неподалік Керченської протоки.
"Правда, що йому [ред. кораблю] дуже погано", - з усмішкою тоді розповів наш співрозмовник.
Корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Що таке MAGURA V5
Розроблений в Україні безпілотний надводний апарат MAGURA V5 може виконувати різноманітні морські операції, в тому числі спостереження, розвідку, патрулювання та бойові місії.
Завдяки своєму гідродинамічному корпусу та маневреності V5 демонструє можливості квазі-невидимості.
Його довжина - 5,5 метра, ширина - 1,5 метра, крейсерська швидкість становить 40,7 кілометра на годину, максимальна - 77,8 кілометра на годину, дальність плавання сягає близько 833 кілометрів.
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