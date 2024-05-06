У ніч проти 6 травня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вразили швидкісний катер російської окупаційної армії в тимчасово окупованому Криму, повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.

"Це успішна спецоперація ГУР", - сказало наше джерело.

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Співрозмовник уточнив, що наразі встановлюється ступінь ушкодження катера, але, скоріше за все, катер знищений і пішов на дно. Для атаки був застосований морський дрон Magura V5 українського виробництва. Атака відбулася в районі бухти Вузька (район Чорноморське).

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На вході в Севастопольську бухту російські військові встановлюють додаткові баржі для захисту від українських морських дронів, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

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Відео ліквідації швидкісного катеру