Протягом доби російські сили здійснили 246 атак на прикордонні райони Сумської області. Про це повідомляє поліція Сумської області у своєму Телеграм.
"Упродовж минулої доби війська рф відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 246 ударів. Пошкоджено приватний житловий будинок", - зазначено в повідомленні.
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Атака шахедів на Сумщину
Українські сили оборони збили 12 БпЛА "Shahed-131/136" на Сумскому напрямку. Про це розповіли Повітряні сили ЗСУ в своєму Телеграм.
За інформацією з повідомлення, вночі 6 травня російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136". Мобільні вогневі групи знешкодили 12 ворожих ударних БПЛА в Сумській області.
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Унаслідок цієї атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.
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