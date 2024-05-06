Протягом доби російські сили здійснили 246 атак на прикордонні райони Сумської області. Про це повідомляє поліція Сумської області у своєму Телеграм.

"Упродовж минулої доби війська рф відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 246 ударів. Пошкоджено приватний житловий будинок", - зазначено в повідомленні.

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Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

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Атака шахедів на Сумщину

Українські сили оборони збили 12 БпЛА "Shahed-131/136" на Сумскому напрямку. Про це розповіли Повітряні сили ЗСУ в своєму Телеграм

За інформацією з повідомлення, вночі 6 травня  російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136". Мобільні вогневі групи знешкодили 12 ворожих ударних БПЛА в Сумській області.

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Під ворожим комбінованим вогнем опинилися 7 населених пунктів.

Унаслідок цієї атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.

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