ВПС США першими відреагували на збільшення повідомлень про те, що російські радіоелектронні перешкоди серйозно впливають на ефективність західних боєприпасів із GPS-наведенням, які надсилаються в Україну.

Joint Direct Attack Munition Extended Range - що це

Зокрема, йдеться про Joint Direct Attack Munition Extended Range (JDAM-ER). комплект обладнання, що перетворює прості бомби («тупі» бомби, англ. "dumb bombs") у всепогодні керовані («розумні», англ. "smart") боєприпаси, що їх почали застосовувати на українських МіГ-29 і Су-27 з початку 2023-го року.

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У п'ятницю Пентагон оголосив про укладення з американською компанією Scientific Applications and Research Associates Inc (SARA) контракту на приблизно 23,5 млн доларів США на постачання датчиків, які дозволять модифікувати комплекти JDAM-ER для використання в тих відтинках фронту, де росіяни застосовують так звані глушники GPS. Ці датчики будуть надані Україні як частини іноземних військових продажів (FMS) Україні.

Наразі публічно відомо не так багато подробиць про метод роботи та ефективність системи цієї системи датчиків самонаведення від SARA, але відомо, що компанія протягом кількох років розробляла можливість інтеграції з різноманітними високоточними боєприпасами.

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Система призначена для визначення розташування будь-яких радіочастотних випромінювачів на полі бою, а потім направляє головну ракету або бомбу для ураження джерела. Цілі можуть включати радари протиповітряної оборони, а також системи постановки перешкод.

За інформацією сайту The War Zone, у грудні 2020 року ВПС США випробували застосування прототипів самонаведення SARA HOJ (home-on-GPS-jam) з бомбами малого діаметру (SDB) GBU-39/B. Випробування показали, що технологію HOJ можна застосувати й на інших високоточних боєприпасах, які постачає Захід.

Росія глушить GPS знижує точність HIMARS і ATACMS

Білл Лаплант, заступник міністра оборони США з питань придбання та підтримки, наголосив на проблемі глушіння росіянами сигналу GPS під час семінару Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) тиждень тому. У березні Деніел Патт повідомив Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, що російська РЕБ знизила точність 155-мм високоточних артилерійських боєприпасів Excalibur, які використовують пакет наведення GPS, приблизно з 70 до 6 відсотків.

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Росія стверджує, що її здатність глушити GPS також знижує точність HIMARS і ATACMS, а також вже наданих бомб JDAM-ER. Вона активно застосовує ці технології захисту Калінінграда і призводить до збоїв у роботі GPS комерційної авіації у Балтиці та кількох регіонах Польщі.

Надання Україні можливості наводити свої ракети та авіаційні бомби проти джерел таких перешкод GPS має призвести до того, що росіяни не будуть їх розгортати.