Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з Росії пропагандиста Дмитра Полковникова – очільника російської мілітарної організації під назвою «Кримпатріотцентр».

На цій посаді він нав’язує наративи Кремля дітям на тимчасово окупованих територіях України.

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СБУ оголосила про підозру черговому пропагандисту з РФ

«Кримпатріотцентр» має розгалужену мережу філій, які функціонують під виглядом дитячих таборів на території Криму та лівобережжя Херсонщини. В установі місцевим школярам нав’язують ідеологію «руського міра» та намагаються «прищепити» ненависть до України.

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Російські інструктори проводять з підлітками тренування з вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки, а також навчають тактиці ведення бою.

Своєю чергою Полковников виконує вказівку Кремля щодо підготовки молодого покоління до війни проти нашої держави. Задокументовано як він приїздив до одного із «таборів» у Каланчацькому районі Херсонщини, де особисто закликав дітей підтримати російську окупаційну владу.

Більше по темі У Вінниці СБУ затримала рецидивіста, який працював на «вагнерівців» Служба безпеки України викрила рецидивіста, який передавав інформацію про базування ЗСУ російській приватній військовій компанії «Вагнер».

Також Полковников агітував учнів вступати до регулярних підрозділів російських військ, зокрема, які наразі воюють проти Сил оборони.

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У разі відмови проходити «перевиховання» в окупаційній установі дітям погрожують відрахуванням зі шкіл, а їхнім батькам – переслідуванням з боку каральних органів Росії.

Яке покарання загрожує Полковникову

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полковникову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.

СБУ затримала інформатора «вагнерівців», який шпигував за українськими аеродромами

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який відстежував позиції українських захисників у Краматорському районі Донецької області, зокрема розвідував координати аеродромів.

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Завдання зловмиснику дали бойовики російської приватної військової компанії «Вагнера», яка на сьогодні входить до складу регулярних військ РФ. За їхньою вказівкою чоловік мав виявити й передати точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.

Також «вагнерівці» хотіли знати місця дислокації особового складу та важкого озброєння підрозділів Сил оборони, які захищають Краматорськ. Росіяни планували використати ці розвіддані для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках, проте СБУ вчасно викрила інформатора.

Поплічником РФ виявився місцевий житель, прихильник "руського міра". Восени минулого року він погодився працювати на РФ. Вийшли на нього через знайому чоловіка, росіянку.