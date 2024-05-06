Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що координація позицій з Китаєм щодо найбільших криз у світі - вирішальна, Європа потребує діалогу з Китаєм більше, ніж будь-коли.

Про це він заявив у вступній промові перед тристоронньою зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпіном та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Єлисейському палаці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Промова Макрона перед зустріччю з Сі Цзіньпіном та Урсулою фон дер Ляєн

"Координація з Китаєм щодо великих криз в Україні та на Близькому Сході є абсолютно вирішальною", – заявив Макрон.

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"Очевидно, що нам потрібен цей європейсько-китайський діалог більше, ніж будь-коли, я висловлювався про це нещодавно, коли говорив про нашу Європу. Ми перебуваємо на поворотному етапі нашої історії, і нам потрібно долати структурні труднощі", – деталізував президент Франції, нагадавши про свою промову в Сорбонні щодо майбутнього бачення Європи.

"Майбутнє нашого континенту також дуже чітко залежатиме від нашої здатності продовжувати розвивати збалансовані відносини з Китаєм", – сказав він у Єлисейському палаці.

Зазначимо, що в центрі уваги тристоронньої зустрічі в Єлисейському палаці, окрім політичних, будуть також економічні питання.

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Макрон буде переконувати лідера КНР вплинути на Путіна для завершення війни

Президент Франції Еммануель Макрон планує поглибити особисті зв'язки з лідером КНР Сі Цзіньпіном під час його дводенного візиту до Франції та закликатиме китайського лідера спонукати президента РФ Володимира Путіна припинити війну в Україні.

"Президент Еммануель Макрон прагне поглибити особисті зв’язки із Сі Цзіньпіном під час його дводенного візиту до Франції і закликатиме китайського лідера спонукати Володимира Путіна припинити війну РФ в Україні", - йдеться у повідомленні.

Джерела Bloomberg повідомили, що президент Франції також має намір залучити китайські інвестиції у галузь виробництва електронних акумуляторів у Франції.