ДП "Документ" знову відновило видачу паспортів громадянам України в тестовому режимі за кордоном. Про це паспортний сервіс повідомив на своєму сайті.

Паспорти видаватимуть насамперед “соціально вразливим категоріям громадян”, які отримають повторне сповіщення про готовність паспорта для видачі.

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Щоб отримати документ, необхідно виконати такі дії:

Мати SMS про готовність паспорту, отримане після 25 квітня; Надати документ, що посвідчує особу заявника; Пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Припинення видачі документів за кордоном

Нагадаємо, що в квітні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким військовозобов'язані чоловіки 18-60 років зможуть отримати документи лише на території України. Відповідну постанову № 443 опублікував Урядовий портал.

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"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йшлося в документі.

Тоді ж ДП "Документ" опублікував на власному сайті про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах.