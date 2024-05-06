ДП "Документ" знову відновило видачу паспортів громадянам України в тестовому режимі за кордоном. Про це паспортний сервіс повідомив на своєму сайті. 

Паспорти видаватимуть насамперед “соціально вразливим категоріям громадян”, які отримають повторне сповіщення про готовність паспорта для видачі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Щоб отримати документ, необхідно виконати такі дії:

  1. Мати SMS про готовність паспорту, отримане після 25 квітня;
  2. Надати документ, що посвідчує особу заявника;
  3. Пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Припинення видачі документів за кордоном

Нагадаємо, що в квітні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким військовозобов'язані чоловіки 18-60 років зможуть отримати документи лише на території України. Відповідну постанову № 443 опублікував Урядовий портал.

Advertisement

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йшлося в документі.

У Польщі відкрили постійну військову базу спецназу США
Більше по темі

У Польщі відкрили постійну військову базу спецназу США

Відтепер на території Польщі дислокуватимуться 150-200 військовослужбовців.

Тоді ж ДП "Документ" опублікував на власному сайті про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Наступне засідання «Рамштайну» відбудеться 20 травня США
Наступне засідання «Рамштайну» відбудеться 20 травня
Київ Пост
20г тому
У Грузії посилили закон про «іноагентів» Міжнародні відносини
У Грузії посилили закон про «іноагентів»
Київ Пост
2д тому
У Польщі відкрили постійну військову базу спецназу США США
У Польщі відкрили постійну військову базу спецназу США
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Вперше за війну жодна з бригад не нарікає, що мало снарядів Зеленський
Вперше за війну жодна з бригад не нарікає, що мало снарядів
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Укрзалізниця перевезла рекордну кількість вантажів
Далі » Міський сайт Гельсінкі атакували російські хакери