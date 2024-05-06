Пропагандистські медіа Росії поширюють повідомлення про нібито офіційне рішення Франції відправити свої війська в Україну, втім ця заява - фейк.

Повідомляється, що нібито солдати Іноземного легіону Франції прибули у Слов’янськ для підтримки українських військових.

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«Кампанії з дезінформації про підтримку Францією України не слабшають. Ні, Франція не відправляла війська в Україну», — пише французьке МЗС у соцмережі Х.

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Фейкову новину розповсюдив китайський ресурс Asia Times, зареєстрований у Гонконзі.

 

Відомо, що Стівена Браєна, автора статті про відправку французьких військ до України, люблять російські пропагандистські медіа. Раніше він писав про неминуче падіння Києва, перевагу російських солдатів і крах "режиму Зеленського".

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"Одне із запитань, яке одразу ж виникає у зв'язку з рішенням Франції направити солдатів зі свого 3-го піхотного полку, полягає в тому, чи перетинає це російську червону лінію щодо участі НАТО в Україні? Чи вважають росіяни це початком ширшої війни за межами України?", - ставить запитання автор.

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