Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що Нідерланди планують направити до Естонії винищувачі F-35, щоб забезпечити безпеку повітряного простору НАТО над країнами Балтії.
Нідерландські F-35 захищатимуть повітряний простір НАТО
“Щоб забезпечити безпеку повітряного простору НАТО над країнами Балтії, Нідерланди відправляють F-35 до Естонії”, - сказала Оллонґрен.
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Вона також зазначила, що королівські ВПС здійснюватимуть патрулювання з грудня 2024 року до березня 2025 року.
“Таким чином Нідерланди роблять свій внесок у забезпечення безпеки східного флангу НАТО як на суші, так і в повітрі”, - зауважила Оллонґрен.
Om het NAVO-luchtruim boven de Baltische Staten veilig te houden stuurt Nederland F-35’s naar Estland. Van dec ’24 t/m mrt ’25 patrouillieert de @Kon_Luchtmacht in het Baltische luchtruim. Zo draagt Nederland op land en in de lucht bij aan een veilige NAVO-Oostflank. pic.twitter.com/PM7n5ARMou— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) May 6, 2024
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