Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що Нідерланди планують направити до Естонії винищувачі F-35, щоб забезпечити безпеку повітряного простору НАТО над країнами Балтії.

Нідерландські F-35 захищатимуть повітряний простір НАТО

“Щоб забезпечити безпеку повітряного простору НАТО над країнами Балтії, Нідерланди відправляють F-35 до Естонії”, - сказала Оллонґрен.

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Вона також зазначила, що королівські ВПС здійснюватимуть патрулювання з грудня 2024 року до березня 2025 року.

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“Таким чином Нідерланди роблять свій внесок у забезпечення безпеки східного флангу НАТО як на суші, так і в повітрі”, - зауважила Оллонґрен.